Тренды YouTube: Шахтер - Вольфсбург и Элджей - 911
Шахтер - Вольфсбург. Обзор матча
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В рамках ответного матча Лиги Европы донецкий Шахтер уверенно обыграл Вольфсбург. Команды в первом тайме показали равный футбол, навязывая борьбу на каждом участке поля. Во втором тайме гости начали больше атаковать, что привело к удалению защитника “горняков“ Давида Хочолавы, который получил прямую красную карточку. Спустя пару минут был удален игрок “волков“ Джон Энтони Брукс. Защитник получил вторую желтую за опасную игру против Жуниора Мораеса. В концовке встречи донецкий клуб сумел поразить ворота гостей. Дубль оформил Мораес, а также забитым мячом отметился Соломон.
Элджей - 911
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Элджей выпустил песню 911, в которой воспел машину "Порше" (название отсылает к спортивному автомобилю Porsche 911).
На обложке сингла можно увидеть супругу исполнителя, популярного блогера Настю Ивлееву. Продюсерами трека выступили Diamond Style, работавшие со многими российскими рэп-исполнителями, включая Басту, Гуфа и L’One.
Напомним, днем ранее в тренды попали взрыв в Бейруте и Ревизор в Кривом Роге.
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