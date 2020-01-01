Тренды YouTube: Шахтер - Вольфсбург и Элджей - 911

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Шахтер - Вольфсбург. Обзор матча

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В рамках ответного матча Лиги Европы донецкий Шахтер уверенно обыграл Вольфсбург. Команды в первом тайме показали равный футбол, навязывая борьбу на каждом участке поля. Во втором тайме гости начали больше атаковать, что привело к удалению защитника “горняков“ Давида Хочолавы, который получил прямую красную карточку. Спустя пару минут был удален игрок “волков“ Джон Энтони Брукс. Защитник получил вторую желтую за опасную игру против Жуниора Мораеса. В концовке встречи донецкий клуб сумел поразить ворота гостей. Дубль оформил Мораес, а также забитым мячом отметился Соломон.

Элджей - 911

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Элджей выпустил песню 911, в которой воспел машину "Порше" (название отсылает к спортивному автомобилю Porsche 911).

На обложке сингла можно увидеть супругу исполнителя, популярного блогера Настю Ивлееву. Продюсерами трека выступили Diamond Style, работавшие со многими российскими рэп-исполнителями, включая Басту, Гуфа и L’One.

Напомним, днем ранее в тренды попали взрыв в Бейруте и Ревизор в Кривом Роге.