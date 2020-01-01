Тренды YouTube: Karna.val — Опять домой и Лошак у Дудя

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Karna.val — Опять домой

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В Тиктоке за Валей (@karna.val) следят 5,5 миллионов пользователей, а в Инстаграме — уже 1,6 млн. Девушке всего 18 лет, а ее фото собирают по 400 тысяч лайков и моментально разлетаются по сети. Но теперь она еще и певица. Karna.val представила трек Опять домой, который набрал почти 400 тысяч просмотров за пару дней.

Лошак – как оставаться журналистом в 2020 году

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На YouTube-канале Юрия Дудя вышло новое интервью - с журналистом и документалистом Андреем Лошаком. Выпуск называется «Как оставаться журналистом в 2020 году», и в нем говорится о ремесле журналиста и жизни в России.

47-летний Лошак рассказал, почему журналисты идут на компромиссы, об отказе от ордена, о встрече с Виктором Пелевиным, 1990-х, Борисе Ельцине, лучших местах в стране, своих фильмах и объяснил свою фразу о том, что "Россия - это страна-подросток".

Напомним, днем ранее в тренды попали Артур Пирожков - Перетанцуй меня и Время и Стекло - Last Dance.