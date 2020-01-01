Тренды YouTube: Динамо Киев — Бенфика и Что скрывает министр Лавров

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Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров

Элитная недвижимость. Любовница. Яхта. Обычный набор единоросса, который на публике пытается выглядеть скромным бессребренником и крепким семьянином. Неудивительно, что все это есть и у Сергея Лаврова, который на этих выборах возглавляет список «Единой России».

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Фонд Навального выяснил, что вся семья Сергея Лаврова находится в буквальном смысле на содержании олигарха. За это главу МИД должны не только снять с выборов, но и посадить. Ведь это прямая коррупция. Но в путинской России коррупция только поощряется, поэтому на этих выборах Лавров гордо идет во главе “Единой России“ - партии жуликов и воров. В новом расследовании Мария Певчих и Георгий Албуров рассказывают о том, как живет глава российского МИДа.

Динамо Киев — Бенфика. Лига чемпионов

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо на своем поле принимало лиссабонскую Бенфику.

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Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью – Бенфика увозит из Киева один балл. В параллельно матче группы Е Бавария обыграла Барселону (3:0) и возглавила квартет, Динамо и Бенфика идут следом, набрав по одному очку.

Напомним, днем ранее в тренды попали Вся правда о презентации iPhone 13 и Эксы. Сезон 3.