Тренды YouTube: Последняя кнопка 2 и Свадьба вслепую

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ПОСЛЕДНЯЯ КНОПКА 2 - Короткометражный фильм

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После событий, произошедших в той злополучной хижине проходит 2 года. Брайн, Ботан и Оливия переехали в новую квартиру и живут спокойной жизнью. Однако Ботана одолевают кошмары по ночам

и он решает провести своё независимое расследование. После долгих размышлений, он находит зацепку, которая раскрывает какие тайные замыслы стоят за корпорацией YouTube.

Вячеслав Узелков и Юлия Черницкая. Свадьба вслепую – 1 выпуск, 7 сезон

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Героем первого выпуска станет боксер и телеведущий Вячеслав Узелков, который после громкого развода хочет найти настоящую любовь. Впервые за все сезоны шоу эксперты объединили в пару уже знакомых людей, но для молодоженов это станет настоящим сюрпризом. Избранницей спортсмена станет фитнес-мама Юлия Черницкая. Женщина воспитывает четырех детей от первого брака. Старшей дочери 13 лет, средней – 8 лет и двойняшкам – 5 лет. Тренер Юлия Чернецкая более известная в стране как фитнес-мама. Женщина ищет настоящего мужчину, в которого сможет влюбиться без памяти. Останутся молодожены вместе и какое сенсационное заявление сделает Вячеслав Узелков?

Напомним, ранее в тренды попали Тима Белорусских у Дудя и Михаил Галустян х Григорий Лепс.