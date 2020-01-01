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Тренды YouTube: Вся правда о презентации iPhone 13 и Эксы. Сезон 3

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В тренде - итоги презентации Apple и ТВ-шоу.

Вся правда о презентации iPhone 13, Apple Watch Series 7 и iPad mini 6. Что это было?

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Размышления по следам презентации Apple 14.09 на которой нам показали iPhone 13, 13 Pro, Apple Watch Series 7, iPad mini 6 и еще что-то интересное.

Эксы. Сезон 3 – Выпуск 1

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Их первое испытание пройдет за решеткой. Инициаторы участия в проекте запишут по видеообращению для своих бывших, в которых выскажут все свои претензии. Для того, чтобы выбраться из тюрьмы, эксам надо будет исполнить условие инициатора. А тут пожелания могут быть самыми разными – от “помой окно“ до “напиши для меня песню“. Одна из девушек явится на проект в свадебном платье и попробует сделать предложение своему бывшему молодому человеку!
 

Напомним, днем ранее в тренды попали МакSим о жизни после смерти и Усачев уехал из России.

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Теги: тренды YouTube, видео
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