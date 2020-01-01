Тренды YouTube: Протесты в ЛНР и Кто первый выберется из ящика

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Кто Первый Выберется Из Непробиваемого Ящика

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"В прошлом ролике нас всех поймал страшный клоун и вот продолжение этой истории...

В этом ролике мы будем заперты в четырех непробиваемых ящиках из различных материалов: многослойный картон, дерево, гипсокартон и металл!!! Клоун будет играть с нами в различные челленджи и выдавать нам инструменты которыми мы должны будем выбраться из бронированных ящиков!!! Кто выберется первым, а кто последним???", - говорится в описании видео, которое набрало почти 9 млн просмотров за два дня.

Протесты в «ЛНР»: Россия меняет верхушку боевиков?

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На канале Радіо Свобода вышло видео, которое за 16 часов набрало почти 200 тысяч просмотров и попало в тренды.

"Бунт в оккупации. Луганск сегодня. Россия недовольна боевиками на Донбассе? Что происходит под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР»? Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник может потерять власть. Украина испытывает новый боевой вертолет. Украинская армия на передовых позициях на Донбассе. Что думают военные о новых разработках для Вооруженных сил Украины? Ночной Донецк. Как отдыхает молодежь, несмотря на комендантский час?", - пишется под роликом.

Напомним, ранее в тренды попали Победитель получит Tesla и Динамо – Заря.