Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Внутри Лапенко 2. Серия 2 и Басков x Ивлеева

Комментариев: 2
В тренде - развлекательный контент.

Басков x Ивлеева//З.Б.С. ШОУ #1

Звездный гость играет на свои деньги, Настя на свои. В этом выпуске каждый начинает игру с банком в 180 тысяч рублей. От выпуска к выпуску стартовый банк может меняться. 
Настя и гость по очереди крутят рулетку. Выпавшее на ней число определяет номер карточки с челленджем.

Читай также: Тренды YouTube: Karna.val — Опять домой и Лошак у Дудя

Настя и гость по очереди предлагаю ставки. Суть ставки проста - за сколько денег ты сможешь повторить челлендж. 
Если Настя или гость не могут повторить челлендж - сумма финальной ставки отправляется автору челленджа.
Если Настя повторяет челлендж, звездный гость выплачивает ей ее ставку. И наоборот, если челлендж выполняет гость.
Когда Настя успешно выполняет челлендж - ее выигрыш отправляется в банк шоу. В конце сезона банк будет разыгран между лучшими челленджами. 
Если у одного из участников (Насти или гостя) не получается сделать челлендж, один раз за программу они могут друг другу помочь и постараться выполнить челлендж за соперника.
В случае успешного выполнения не своего челленджа, половина финальной ставки в любом случае отправляется автору челленджа.

Внутри Лапенко 2. Серия 2

Читай также: Тренды YouTube: Выпускной (пародия) и Ramil' — Сияй

Актер Антон Лапенко выпустил на своем YouTube-канале вторую серию сериала "Внутри Лапенко-2", в которой расширяется вселенная ретро-мира.

В новой серии мы увидим знакомых персонажей: инженера и его особу, ведущего "Загадки дыры", Игоря Катаморанова, музыкантов-рокеров, милиционера Жилина, ОПГ "Железные рукава" и ее главаря, Наделу Наумову, Ричарда Сапогова и Танечку Восьмиглазову. Как и прежде, всех персонажей играет один человек - Антон Лапенко, а основная часть диалогов - импровизация. 

Напомним, ранее в тренды попали 13 свадебных лайфхаков и Захват заложников в Луцке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: видео, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
    23.07.2020, 22:38
Оценка:  0
шо то ху й ня шо это ху й ня, вот это обе ху й ни
Виктор    23.07.2020, 20:48
Оценка:  -19
Виктор
КАКАЯ-ТО Х У Й НЯ
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь