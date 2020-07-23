Тренды YouTube: Внутри Лапенко 2. Серия 2 и Басков x Ивлеева
Басков x Ивлеева//З.Б.С. ШОУ #1
Звездный гость играет на свои деньги, Настя на свои. В этом выпуске каждый начинает игру с банком в 180 тысяч рублей. От выпуска к выпуску стартовый банк может меняться.
Настя и гость по очереди крутят рулетку. Выпавшее на ней число определяет номер карточки с челленджем.
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Настя и гость по очереди предлагаю ставки. Суть ставки проста - за сколько денег ты сможешь повторить челлендж.
Если Настя или гость не могут повторить челлендж - сумма финальной ставки отправляется автору челленджа.
Если Настя повторяет челлендж, звездный гость выплачивает ей ее ставку. И наоборот, если челлендж выполняет гость.
Когда Настя успешно выполняет челлендж - ее выигрыш отправляется в банк шоу. В конце сезона банк будет разыгран между лучшими челленджами.
Если у одного из участников (Насти или гостя) не получается сделать челлендж, один раз за программу они могут друг другу помочь и постараться выполнить челлендж за соперника.
В случае успешного выполнения не своего челленджа, половина финальной ставки в любом случае отправляется автору челленджа.
Внутри Лапенко 2. Серия 2
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Актер Антон Лапенко выпустил на своем YouTube-канале вторую серию сериала "Внутри Лапенко-2", в которой расширяется вселенная ретро-мира.
В новой серии мы увидим знакомых персонажей: инженера и его особу, ведущего "Загадки дыры", Игоря Катаморанова, музыкантов-рокеров, милиционера Жилина, ОПГ "Железные рукава" и ее главаря, Наделу Наумову, Ричарда Сапогова и Танечку Восьмиглазову. Как и прежде, всех персонажей играет один человек - Антон Лапенко, а основная часть диалогов - импровизация.
Напомним, ранее в тренды попали 13 свадебных лайфхаков и Захват заложников в Луцке.
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