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Тренды YouTube: МакSим о жизни после смерти и Усачев уехал из России

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В тренде - интервью.

Усачев уехал из России. Почему? / вДудь

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Блогер Руслан Усачев дал интервью Юрию Дудю после переезда в Черногорию. Он рассказал про детство в Норильске, ловкий трюк, чтобы отучить ребенка от мата, кто объехал с Усачевым полмира и как Усачев, Ильич и Мэддисон стали звездами ютуба.

Певица МакSим о жизни после смерти. Первое интервью после комы

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Певица встретилась с Ксенией Собчак после комы. Главное, что хотела сказать Макsим поклонникам, как все начиналось, Последний концерт Макsим в Казани и первые дни болезни. 

Напомним, ранее в тренды попали Свадьба в пакистанской пустыне и Співають всі.

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Теги: тренды YouTube, видео
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