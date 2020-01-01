Тренды YouTube: МакSим о жизни после смерти и Усачев уехал из России
Усачев уехал из России. Почему? / вДудь
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Блогер Руслан Усачев дал интервью Юрию Дудю после переезда в Черногорию. Он рассказал про детство в Норильске, ловкий трюк, чтобы отучить ребенка от мата, кто объехал с Усачевым полмира и как Усачев, Ильич и Мэддисон стали звездами ютуба.
Певица МакSим о жизни после смерти. Первое интервью после комы
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Певица встретилась с Ксенией Собчак после комы. Главное, что хотела сказать Макsим поклонникам, как все начиналось, Последний концерт Макsим в Казани и первые дни болезни.
Напомним, ранее в тренды попали Свадьба в пакистанской пустыне и Співають всі.
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