Тренды YouTube: Свадьба в пакистанской пустыне и Співають всі

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Свадьба в пакистанской пустыне. Пакистан. Мир наизнанку 12 сезон 18 серия

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Дмитрий Комаров побывает на очень необычном событии – свадьбе посреди пустыни, где молодожены ни разу не видели друг друга, жених одет в костюм из денег, а гостей угощают экзотическими пустынными блюдами. Дмитрий Комаров узнает, какой выкуп дают за невесту в пакистанской пустыне, чем угощают гостей среди песков и зачем жених надевает на себя деньги. Несмотря на то, что в другой части Пакистана действуют строгие законы, здесь на свадьбе гости пьют и танцуют. А в то время, как у нас женихи тратят много денег на свадебные костюмы, в пустыне Тар они просто надевают на себя деньги. Угощения здесь тоже необычные - из-за суровых пустынных условий, люди вынуждены есть то, что может предложить природа. По традиции программы, Дмитрий Комаров покажет удивительные местные блюда и даже отважится их попробовать. Какой выкуп за невесту дают в пакистанской пустыне, почему жених не может есть на собственной свадьбе и понравятся ли молодожены друг другу – смотрите.

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