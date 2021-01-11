Тренды YouTube: Взрыв газовой магистрали и Клава Кока - Пьяную домой
Взрыв газовой магистрали под городом Лубны: жителей региона просят закрыли конфорки
Читай также: Тренды YouTube: Победитель получит Tesla и Динамо – Заря
АО "Лубныгаз" сообщает, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке, вблизи с. Калайдинцы. Предварительно, чрезвычайная ситуация коснулась ГРС "Новаки" и ГРС "Вишневое" Оржица.
Возможны аварийные отключения газа. Жителей региона просят закрыть конфорки на случай, если будет отключение газа.
Клава Кока - Пьяную домой
Читай также: Тренды YouTube: Взрыв в Бейруте и Ревизор в Кривом Роге
На YouTube вышел новый клип исполнительницы, названный "Пьяную домой". В ходе сюжетной линии Клава Кока, находящаяся в шикарном ресторане, демонстрирует зрителю зажигательные динамичные танцы в окружении множества мужчин. Основным лейтмотивом композиции является просьба красавицы к воображаемому возлюбленному забрать ее, находящуюся в нетрезвом состоянии, из заведения. При этом в видео певица предстает в четырех разных образах, фотоизображения которых она выложила в свежем посте в микроблоге.
Напомним, ранее в тренды попали Короли вечеринки и Новогодняя ночь.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил