Тренды YouTube: Взрыв газовой магистрали и Клава Кока - Пьяную домой

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Взрыв газовой магистрали под городом Лубны: жителей региона просят закрыли конфорки

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АО "Лубныгаз" сообщает, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке, вблизи с. Калайдинцы. Предварительно, чрезвычайная ситуация коснулась ГРС "Новаки" и ГРС "Вишневое" Оржица.

Возможны аварийные отключения газа. Жителей региона просят закрыть конфорки на случай, если будет отключение газа.

Клава Кока - Пьяную домой

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На YouTube вышел новый клип исполнительницы, названный "Пьяную домой". В ходе сюжетной линии Клава Кока, находящаяся в шикарном ресторане, демонстрирует зрителю зажигательные динамичные танцы в окружении множества мужчин. Основным лейтмотивом композиции является просьба красавицы к воображаемому возлюбленному забрать ее, находящуюся в нетрезвом состоянии, из заведения. При этом в видео певица предстает в четырех разных образах, фотоизображения которых она выложила в свежем посте в микроблоге.

Напомним, ранее в тренды попали Короли вечеринки и Новогодняя ночь.