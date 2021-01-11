Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Взрыв газовой магистрали и Клава Кока - Пьяную домой

Комментариев: 1
В тренде - новости и музыка.

Взрыв газовой магистрали под городом Лубны: жителей региона просят закрыли конфорки

Читай также: Тренды YouTube: Победитель получит Tesla и Динамо – Заря

АО "Лубныгаз" сообщает, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке, вблизи с. Калайдинцы. Предварительно, чрезвычайная ситуация коснулась ГРС "Новаки" и ГРС "Вишневое" Оржица. 

Возможны аварийные отключения газа. Жителей региона просят закрыть конфорки на случай, если будет отключение газа.

Клава Кока - Пьяную домой 

Читай также: Тренды YouTube: Взрыв в Бейруте и Ревизор в Кривом Роге

На YouTube вышел новый клип исполнительницы, названный "Пьяную домой". В ходе сюжетной линии Клава Кока, находящаяся в шикарном ресторане, демонстрирует зрителю зажигательные динамичные танцы в окружении множества мужчин. Основным лейтмотивом композиции является просьба красавицы к воображаемому возлюбленному забрать ее, находящуюся в нетрезвом состоянии, из заведения. При этом в видео певица предстает в четырех разных образах, фотоизображения которых она выложила в свежем посте в микроблоге. 

Напомним, ранее в тренды попали Короли вечеринки и Новогодняя ночь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  11.01.2021, 12:34
Оценка:  0
гость
Это аксиома. Баба пьяная- п@изда чужая. Пользуйтесь.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь