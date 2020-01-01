Тренды YouTube: Развод Зеленских и Егор Крид - Голос

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Егор Крид - Голос (Премьера клипа 2021)

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Егор Крид выпустил клип на песню «Голос». Ролик был опубликован 26 апреля на YouTube-канале певца.

Менее чем за сутки видео посмотрели более миллиона человек.

Дроздов: Розлучення Зеленських поховає рейтинг президента України!

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Журналист Остап Дроздов комментирует возможном разводе Владимира и Елены Зеленских и последствия этого для президента и Украины в целом.

Напомним, днем ранее в тренды попали Армия РФ готовилась к войне и Динамо – Ингулец.