Тренды YouTube: Развод Зеленских и Егор Крид - Голос
В тренде - сплетни и музыка.
Егор Крид - Голос (Премьера клипа 2021)
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Егор Крид выпустил клип на песню «Голос». Ролик был опубликован 26 апреля на YouTube-канале певца.
Менее чем за сутки видео посмотрели более миллиона человек.
Дроздов: Розлучення Зеленських поховає рейтинг президента України!
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Журналист Остап Дроздов комментирует возможном разводе Владимира и Елены Зеленских и последствия этого для президента и Украины в целом.
Напомним, днем ранее в тренды попали Армия РФ готовилась к войне и Динамо – Ингулец.
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