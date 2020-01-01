Тренды YouTube: FACE в гостях у Гордона и Morgenshtern - Aristocrat

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MORGENSHTERN - ARISTOCRAT

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Рэпер Моргенштерн выпустил новый клип — на трек “Аристократ“ из альбома Million Dollar: Business. Видео опубликовано на YouTube-канале музыканта.

В клипе музыкант предстает в образе аристократа, который покупает огромный особняк. В нем он первым делом тушит сигарету о “тарелку“ телеканала “Муз-ТВ“, которую вместе с Тимати получил за лучшее видео.

FACE. Марьяна Ро, Ивангай, Дудь, Путин – зло, шизофрения мамы, банда, марихуана. В гостях у Гордона

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Рэпер Face побывал в Киеве и дал интервью Гордону, в котором рассказал про жизнь после громкой славы и забвения. Иван Дремов (настоящее имя рэпера) поделился историей болезни своей матери, отношениях с девушкой и тем, как в России воспринимают Украину.

Напомним, днем ранее в тренды попали Бельгия – Россия и Нидерланды – Украина.

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