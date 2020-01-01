Лазеры обеспечивают высокоскоростной интернет между городами

Лазером соединили два города в Африке.

В технической демонстрации Project Taara использовались лазеры для передачи интернет-соединений между двумя городами в Африке X

Интернет-предприятие Alphabet Project Loon было закрыто, но его наследие, похоже, будет продолжено благодаря новому проекту под названием Project Taara. Команда спасла технологию подключения к Интернету с помощью лазеров, продемонстрировав жизнеспособность в новом тесте между двумя городами, разделенными рекой Конго.

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Первоначально проект Loon создавался на стороне Google, а затем был выделен материнской компанией Alphabet в собственный проект. Перед ним стояли высокие цели - подключать удаленные регионы к Интернету с помощью лазеров между высотными воздушными шарами. Однако после нескольких лет успешных испытаний проект в конце концов был остановлен в январе 2021 года из-за заоблачных затрат.

Воздушные шары, возможно, и были провалом, но в лазерах все еще есть жизнь. В конце концов, системы беспроводной оптической связи могут помочь соединить общины, где невозможно построить сложные сети из подземных оптоволоконных кабелей, а сотовый или спутниковый Интернет является неоднородным или дорогостоящим.

Для этой технической демонстрации команда передала интернет-соединение из Браззавиля в Республике Конго в соседний город Киншаса в Демократической Республике Конго. Хотя города находятся на расстоянии всего 4,8 км друг от друга, оптические волокна, обеспечивающие доступ в Интернет, должны протянуть более 400 км, чтобы обойти реку Конго. В результате подключение к Интернету в Киншасе намного дороже.

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За 20 дней по каналу было доставлено почти 700 ТБ данных со скоростью до 20 Гбит / с при доступности 99,9%. Конечно, передача узкого луча через открытый воздух никогда не будет абсолютно надежной из-за птиц, дождя, тумана и других помех, но получение стабильной связи - это замечательно.

Во многом это связано с технологиями. Лазер - невидимый невооруженным глазом - имеет ширину всего лишь с палочку для еды, и он может точно поразить цель шириной всего 5 см на расстоянии 10 км. Приемный терминал спроектирован так, чтобы обнаруживать свет от отправителя и блокировать его, автоматически регулируя зеркало для поддержания этого соединения, даже когда луч колеблется.

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Тем не менее, даже с этой технологией отслеживания погода в некоторых регионах не подходит для беспроводной оптической связи. Но команда утверждает, что большая часть мира должна иметь возможность получать по крайней мере 90 процентов годовой доступности.

Это как минимум еще один инструмент для подключения удаленных регионов и обеспечения более надежного и, в идеале, более доступного доступа к Интернету.

Напомним, ранее сообщалось, что первая в мире многоузловая сеть приблизила нас к квантовому Интернету.