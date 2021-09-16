Искусство аэрофотосъемки: Лучшие работы конкурса Drone Photo Awards 2021

Все снимки сделаны с дронов, самолетов или других аэрообъектов.

За четвертый год своего существования Drone Photo Awards превратился в один из самых зрелищных конкурсов аэрофотосъемки. Победители этого года поднимают планку в искусстве фотографирования с дронов: от невероятно крупного плана спящего белого медведя до потрясающе сюрреалистического взгляда на извергающийся вулкан.

Конкурс охватывает семь категорий: людей, природу, диких животных, абстракцию и т. д. В конкурсе могут участвовать все виды аэрофотосъемки, в том числе снимки, сделанные с самолетов и воздушных шаров.

Победителем в этом году стал Терье Колаас, где он запечатлел впечатляюще иммерсивный снимок розовых гусей, мигрирующих к своим нерестилищам в Арктике. Уникальный характер фотографии, снятой с точки зрения, доступной только дрону, подчеркивает все более экспериментальные тенденции в фотографии с дронов.

Лучшие работы конкурса Drone Photo Awards 2021 droneawards.photo

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Многие изображения, получившие награду и получившие высокую оценку в этом году, используют знакомый вид сверху, однако ряд снимков предлагает интригующие новые перспективы. Например, исключительный снимок спящего белого медведя показывает, как дроны и удаленные камеры могут помочь снимать изображения животных с беспрецедентных ракурсов.

Лучшие работы конкурса Drone Photo Awards 2021 droneawards.photo

Другая новая тенденция в серии впечатляющих работ этого года - это растущая тенденция фотографов с дронов заниматься журналистскими или политическими темами. Прекрасный пример - это глубокий снимок лагеря беженцев рохинджа, сделанный Азимом Ханом Ронни.

Лучшие работы конкурса Drone Photo Awards 2021 droneawards.photo

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Лагерь под названием Cox's Bazar расположен на границе Мьянмы и Бангладеш и является домом для более миллиона беженцев. Невероятный ночной снимок с дрона показывает, как импровизированный лагерь превратился в крошечный город.

Среди других ярких моментов из сильной коллекции победителей этого года - забавный вид на небольшой лес в форме пуделя, потрясающий вид на пузырящуюся лаву внутри вулкана в Исландии и захватывающий снимок молнии над Адриатическим морем.

Просмотрите нашу галерею, чтобы увидеть больше ярких моментов конкурса этого года.

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