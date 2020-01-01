Сюрреализм и креативность: Лучшие фото Siena Creative Photo Awards 2021

Выбраны лауреаты престижного фотоконкурса.

Siena Creative Photo Awards 2021 - это экспериментальный конкурс фотографий. Победители этого года демонстрируют впечатляющие образы, охватывающие пластиковые волны, шикарных хамелеонов и причудливые вилки.

В то время как многие фотоконкурсы призывают участников как можно меньше использовать цифровые манипуляции, Siena Creative Photo Awards принимает все виды изображений. Разрешены любые методы постпродакшна, и, как гласит правила, “учитывается только конечный эффект“.

Некоторые работы играют на поле цифровых коллажей, например, сюрреалистический дирижабль в стиле стимпанк Матиаса Юнга, сделанный из средневековых домов.

"Лорд Кумулус и путешествие на Голубую Луну". Дирижабль построен из средневековых домов в городе Хамельн. Пейзаж находится недалеко от Грайфсвальда, на берегу немецкого Балтийского моря. creative.sienawards.com

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Но другие практически не демонстрируют цифровой обработки, вместо этого сосредотачиваясь на творческих композициях, таких как безмятежный снимок Эрика Политцера, на котором виолончелист играет в полуразрушенном кинотеатре в Гаване.

creative.sienawards.com

Главный приз конкурса 2021 года получил иранский фотограф Масуд Мирзаи. Это великолепное изображение, сделанное на берегу озера Уремия, самого большого озера на Ближнем Востоке, представляет собой завораживающую, почти живописную композицию.

Абсолютный победитель. 'Озеро'. Озеро Урмия, самое большое озеро на Ближнем Востоке и шестое по величине соленое озеро на Земле, расположено между провинциями Восточный и Западный Азербайджан creative.sienawards.com

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Среди других ярких моментов конкурса этого года - захватывающий снимок волны, которую тонко обработали, чтобы она напоминала текстуру темного полиэтиленового пакета, силуэт лося на вершине горы и забавный снимок хамелеона, пытающегося замаскироваться на фоне цветов.

Конкурс Creative Photo Awards - это одно из направлений более крупной премии Siena International Photo Awards. В рамках этого стремительно растущего фотоконкурса также проводится специальный конкурс фотографий с дронов.

Напомним, ранее были подведены итоги конкурса Mobile Photography Awards 2021.