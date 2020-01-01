Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Эти забавные животные: Лучшие работы конкурса Comedy Wildlife

Комментариев: 0
Смотря на эти работы нельзя не улыбнуться.
Лучшие работы конкурса
Лучшие работы конкурса
Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Ежегодная премия Comedy Wildlife Photography Awards - это конкурс от организации, которая ориентированная на сохранение природы, и изображения всегда вызывают у нас улыбку. Часто это слегка виноватая улыбка - некоторые из животных, о которых идет речь, могут не совсем разделять наше веселье по поводу ситуаций, в которых они здесь запечатлены.

Читай также: Эти забавные животные: Самые крутые кадры конкурса Comedy Wildlife

Действительно, юмор здесь явно антропоморфный. И это поднимает вопрос: интересно, к каким человеческим моментам животные могут относиться подобным образом? Они, должно быть, думают, что мы чертовски странные.

В 2021 году поступило более 7000 заявок со всего мира. Судьи сократили их до 42 финалистов, а победители будут объявлены 22 октября.

Победитель получит недельное сафари в лагерях Алекса Уокера Сериан в Масаи Мара, Кения, вместе с уникальным трофеем ручной работы из Art Garage в Дар-эс-Саламе, Танзания. Десять процентов всех чистых доходов направляются благотворительной организации "Спасем диких орангутанов", занимающейся природоохранными работами на Борнео.

Сейчас открыто голосование по присуждению награды Affinity Photo People's Choice Awards.

Напомним, ранее сообщалось, что была названа лучшая работа конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Comedy Wildlife Photography Awards, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь