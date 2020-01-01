Эти забавные животные: Лучшие работы конкурса Comedy Wildlife

Смотря на эти работы нельзя не улыбнуться.

Ежегодная премия Comedy Wildlife Photography Awards - это конкурс от организации, которая ориентированная на сохранение природы, и изображения всегда вызывают у нас улыбку. Часто это слегка виноватая улыбка - некоторые из животных, о которых идет речь, могут не совсем разделять наше веселье по поводу ситуаций, в которых они здесь запечатлены.

Читай также: Эти забавные животные: Самые крутые кадры конкурса Comedy Wildlife

Действительно, юмор здесь явно антропоморфный. И это поднимает вопрос: интересно, к каким человеческим моментам животные могут относиться подобным образом? Они, должно быть, думают, что мы чертовски странные.

В 2021 году поступило более 7000 заявок со всего мира. Судьи сократили их до 42 финалистов, а победители будут объявлены 22 октября.

Победитель получит недельное сафари в лагерях Алекса Уокера Сериан в Масаи Мара, Кения, вместе с уникальным трофеем ручной работы из Art Garage в Дар-эс-Саламе, Танзания. Десять процентов всех чистых доходов направляются благотворительной организации "Спасем диких орангутанов", занимающейся природоохранными работами на Борнео.

Сейчас открыто голосование по присуждению награды Affinity Photo People's Choice Awards.

Напомним, ранее сообщалось, что была названа лучшая работа конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2020.