Названы лучшие фото с дронов конкурса Drone Photo Awards 2020
Победители конкурса Drone Photo Awards этого года представляют собой выдающийся ассортимент аэрофотоснимков, от общего выигрышного кадра, запечатлевшего косяк лосося в форме сердца, до специальной категории, посвященной тому, как COVID-19 изменил нашу города.
Конкурс Drone Photo Awards проходит уже третий год, и проводится в рамках более крупного конкурса Siena International Photo Awards. В этом году фотографии охватывают девять категорий, охватывающих обычных подозреваемых: город, природа, люди, спорт и т. д.
Новая категория конкурса этого года - “Пустые города: жизнь во время COVID-19“. Эта глубоко увлекательная категория представляет собой невероятное количество воздушных городских видений, иллюстрирующих, как эта глобальная пандемия действительно нарушила все аспекты человеческого существования.
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“Черный флаг“ Томера Аппельбаума занял первое место в этой категории с поразительно уникальным кадром, в котором запечатлено странное зрелище протестующей толпы, социально дистанцирующейся на ранних этапах пандемии в апреле.
Главный приз получил австралийский фотограф Джим Пико за потрясающий снимок косяка лосося, спонтанно формирующего форму сердечка, когда акула проходит через его центр.
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Среди других ярких моментов - рассерженная чайка, целящаяся в дрон, великолепный момент, когда серый кит мягко движется по лодке, полной туристов, и забавное предположение о том, что пандемия, по крайней мере, устранила проблему поиска автостоянки.
Просмотрите галерею, чтобы увидеть больше ярких моментов из лучших фотографий с дронов этого года.
Напомним, ранее сообщалось, что были названы лучшие фотографии конкурса Capturing Ecology.
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