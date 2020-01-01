Названы лучшие фото с дронов конкурса Drone Photo Awards 2020

Посмотри лучшие фото с конкурса в галерее.

Победители конкурса Drone Photo Awards этого года представляют собой выдающийся ассортимент аэрофотоснимков, от общего выигрышного кадра, запечатлевшего косяк лосося в форме сердца, до специальной категории, посвященной тому, как COVID-19 изменил нашу города.

Конкурс Drone Photo Awards проходит уже третий год, и проводится в рамках более крупного конкурса Siena International Photo Awards. В этом году фотографии охватывают девять категорий, охватывающих обычных подозреваемых: город, природа, люди, спорт и т. д.

Победитель - Жизнь после COVID-19. Черный флаг. Социально дистанцированный протест в Израиле, апрель 2020 г. droneawards.photo

Новая категория конкурса этого года - “Пустые города: жизнь во время COVID-19“. Эта глубоко увлекательная категория представляет собой невероятное количество воздушных городских видений, иллюстрирующих, как эта глобальная пандемия действительно нарушила все аспекты человеческого существования.

Читай также: Названы лучшие фото, сделанные при помощи дронов

“Черный флаг“ Томера Аппельбаума занял первое место в этой категории с поразительно уникальным кадром, в котором запечатлено странное зрелище протестующей толпы, социально дистанцирующейся на ранних этапах пандемии в апреле.

Главный приз получил австралийский фотограф Джим Пико за потрясающий снимок косяка лосося, спонтанно формирующего форму сердечка, когда акула проходит через его центр.

Главный приз - Природная Валентинка droneawards.photo

Читай также: Дикая красота: Названы победители конкурса Nature Photographer Of The Year

Среди других ярких моментов - рассерженная чайка, целящаяся в дрон, великолепный момент, когда серый кит мягко движется по лодке, полной туристов, и забавное предположение о том, что пандемия, по крайней мере, устранила проблему поиска автостоянки.

Рекомендовано - Злая чайка. Кьоджа, Венеция droneawards.photo

Просмотрите галерею, чтобы увидеть больше ярких моментов из лучших фотографий с дронов этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы лучшие фотографии конкурса Capturing Ecology.