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А в чем разница? Пользователи недоумевают после презентации iPhone 13

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Пользователи отмечают, что практически нет разницы между новым IPhone 13 и старым IPhone 12.
Apple разочаровала фанатов
Apple разочаровала фанатов
twitter

Apple Event 2021 начался во вторник вечером, когда компания представила iPad 9-го поколения. Apple выпустила новую линейку продуктов, включая iPhone 13, AirPods 3, Apple Watch Series 7, Apple Fitness + и другие. Мероприятие проходило в прямом эфире на официальном сайте компании и на канале YouTube. Однако по мере того, как компания запускает свои новые продукты, многие пользователи сети перешли в Twitter и начали создавать мемы о событиях Apple, что стало традицией. 

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Как только Apple Event 2021 начала транслироваться в прямом эфире, многие пользователи сети были рады видеть, что компания запускает новую линейку продуктов. Пользователи сети открыли свои страницы в социальных сетях и начали тренд на “#AppleEvent“. Многие из них также создавали мемы и писали веселые подписи. 

Самые интересные мы собрали в подборку:

Напомним, ранее мы рассказали, что показали на презентации Apple.

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Теги: Apple, мемы, iPhone 13
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