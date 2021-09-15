А в чем разница? Пользователи недоумевают после презентации iPhone 13

Пользователи отмечают, что практически нет разницы между новым IPhone 13 и старым IPhone 12.

Apple Event 2021 начался во вторник вечером, когда компания представила iPad 9-го поколения. Apple выпустила новую линейку продуктов, включая iPhone 13, AirPods 3, Apple Watch Series 7, Apple Fitness + и другие. Мероприятие проходило в прямом эфире на официальном сайте компании и на канале YouTube. Однако по мере того, как компания запускает свои новые продукты, многие пользователи сети перешли в Twitter и начали создавать мемы о событиях Apple, что стало традицией.

Читай также: iPhone встроили в кусок золота

Как только Apple Event 2021 начала транслироваться в прямом эфире, многие пользователи сети были рады видеть, что компания запускает новую линейку продуктов. Пользователи сети открыли свои страницы в социальных сетях и начали тренд на “#AppleEvent“. Многие из них также создавали мемы и писали веселые подписи.

Самые интересные мы собрали в подборку:

Напомним, ранее мы рассказали, что показали на презентации Apple.