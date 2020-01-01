Apple проведет презентацию iPhone 14 сентября
Вам не придется долго ждать, чтобы узнать больше об iPhone 13 и многом другом. Apple объявила о мероприятии "California Streaming" 14 сентября в 20:00 по киевскому времени. В приглашении не так много подсказок, но ходят слухи о том, что вы можете ожидать новый iPhone и другие устройства, которые могут появиться во время презентации.
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IPhone 13 (или как его там можно назвать) готов стать тонкой эволюцией iPhone 12. Сообщается, что он будет иметь меньшую выемку и постоянно включенный дисплей, который может плавно увеличиваться до 120 Гц. Вы также можете увидеть улучшенные камеры по всей линейке с улучшенными сверхширокими датчиками и большей стабилизацией. Он будет включать в себя, казалось бы, обязательную модернизацию чипа (A15?) И немного большую батарею, хотя, по слухам, поддержка спутниковых вызовов может быть ограничена экстренным использованием в определенных областях.
А в остальном? Apple Watch 7-й серии может дебютировать наряду с новым iPhone. Они будут переработана и получат большие экраны, а также улучшатся производительность и беспроводные технологии. Вы также можете увидеть обновленные iPad, включая возможный редизайн iPad mini. Также могут появиться новые AirPods. Тем не менее, не рассчитывайте на появление новых Mac - хотя новые модели MacBook Pro и Mac mini могут появиться на конвейере этой осенью, они могут быть показаны только на более позднем мероприятии.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple запретила пользователям Mac загружать сторонние приложения.
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