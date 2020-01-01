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Apple запретила пользователям Mac загружать сторонние приложения

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Это касается приложений на iOS.
При попытке установки приложения появляется надпись
При попытке установки приложения появляется надпись
theverge

Apple отключила возможность пользователей неофициально устанавливать приложения iOS на свои компьютеры Mac M1. Хотя приложения для iOS по-прежнему доступны в Mac App Store, многие приложения, такие как Dark Sky и Netflix, не имеют разрешения разработчика на запуск в macOS. До сих пор существовал обходной путь, который позволял использовать стороннее программное обеспечение для установки приложений без использования Mac App Store, но похоже, что Apple удаленно отключила его.

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Когда пользователи пытались установить неподдерживаемое приложение на Mac M1 под управлением macOS 11.1, они получают сообщение об ошибке, в котором говорилось, что должны "повторить попытку позже".

Согласно 9to5Mac, сообщение о последней бета-версии macOS 11.2 является более конкретным: "приложение не может быть установлено, потому что разработчик не намеревался запускать его на этой платформе".

Переход Apple к блокировке несанкционированной установки приложений не вызывает удивления. В бета-версии был обнаружен код, указывающий на грядущий запрет, и Apple дала разработчикам право блокировать запуск своих приложений на Mac - возможность, которая обходилась загрузкой из другого источника. Однако теперь эта функция работает в полную мощность.

Тем не менее, пользователи еще могут запускать приложения, которое уже установили, но Apple явно борется с этим поведением, поэтому нет никаких гарантий, что уже загруженные приложения будут работать в будущем.

Напомним, ранее Apple запретила установку Linux на компьютеры Mac.

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Теги: Apple, iOS, запрет, Mac
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