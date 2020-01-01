Apple запретила пользователям Mac загружать сторонние приложения

Это касается приложений на iOS.

Apple отключила возможность пользователей неофициально устанавливать приложения iOS на свои компьютеры Mac M1. Хотя приложения для iOS по-прежнему доступны в Mac App Store, многие приложения, такие как Dark Sky и Netflix, не имеют разрешения разработчика на запуск в macOS. До сих пор существовал обходной путь, который позволял использовать стороннее программное обеспечение для установки приложений без использования Mac App Store, но похоже, что Apple удаленно отключила его.

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Когда пользователи пытались установить неподдерживаемое приложение на Mac M1 под управлением macOS 11.1, они получают сообщение об ошибке, в котором говорилось, что должны "повторить попытку позже".

Согласно 9to5Mac, сообщение о последней бета-версии macOS 11.2 является более конкретным: "приложение не может быть установлено, потому что разработчик не намеревался запускать его на этой платформе".

Переход Apple к блокировке несанкционированной установки приложений не вызывает удивления. В бета-версии был обнаружен код, указывающий на грядущий запрет, и Apple дала разработчикам право блокировать запуск своих приложений на Mac - возможность, которая обходилась загрузкой из другого источника. Однако теперь эта функция работает в полную мощность.

Тем не менее, пользователи еще могут запускать приложения, которое уже установили, но Apple явно борется с этим поведением, поэтому нет никаких гарантий, что уже загруженные приложения будут работать в будущем.

Напомним, ранее Apple запретила установку Linux на компьютеры Mac.