Spring Loaded: Онлайн-трансляция презентации Apple

Трансляция презентации начнется в 20:00.

Apple еще не анонсировала какие-либо новые продукты в 2021 году, но 20 апреля компания проведет виртуальное мероприятие, которое начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Глобальная нехватка кремниевых чипов, из-за которой задерживаются заказы на все, от автомобилей до игровых консолей, может объяснить отсутствие заявлений Apple до сих пор. Планируя предстоящую презентацию, Apple не раскрыла никаких подробностей о том, какие новые продукты она может представить, кроме одного из своих обычно расплывчатых названий событий: "Spring Loaded" - "пружинный".

Вот некоторые из продуктов, которые могут быть анонсированы.

iPad

В последний раз Apple обновляла свой планшет iPad высшего класса около года назад, но это устройство содержало чип процессора, почти идентичный тому, который использовался в его обновлении 2018 года.

С тех пор легендарная команда разработчиков процессоров Apple добилась большого прогресса. Более дешевый iPad Air, выпущенный прошлой осенью, имеет более свежий чип, аналогичный тому, что есть в линейке iPhone 12. Наблюдатели Apple ожидают, что компания представит две новые версии iPad Pro с теми же 11-дюймовыми и 12,9-дюймовыми экранами, что и существующие модели, но с улучшенными внутренними компонентами, такими как более быстрый процессор и лучшие камеры.

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Кроме того, Apple изучает новую технологию отображения под названием mini LED, которая может впервые появиться на новом iPad Pro. В типичных светодиодных дисплеях подсветка обеспечивается десятками светодиодов, встроенных под экраном. Мини-светодиодные дисплеи содержат гораздо больше индивидуально регулируемой задней подсветки, что делает их более энергоэффективными и обеспечивает больший контраст между яркими и темными областями.

IPad от Apple уже давно предлагает сотовую связь в качестве опции для пользователей, которые хотят брать свои планшеты с собой. Поскольку сверхбыстрые модемы 5G впервые появились в прошлогоднем iPhone , почти наверняка новые iPad также получат такую ​​возможность.

Новый дизайн iMac

Чип в нынешнем iPad Pro может быть устаревшим на год или два, но внешний вид нынешней линейки настольных компьютеров iMac восходит к 2012 году. Устаревший экран с закругленными углами и огромными рамками может скоро исчезнуть.

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Новые модели iMac будут иметь квадратный дизайн, характерный для последних моделей iPad и iPhone, а также сверхдорогой 32-дюймовый дисплей XDR от Apple, который стоит 5000 долларов, сообщает Bloomberg в январе. Ожидается, что новые устройства будут иметь гораздо более тонкие рамки вокруг экрана, предлагая более современный вид.

Также могут быть большие новости о процессорах, лежащих в основе iMac. Apple находится в процессе запланированного двухлетнего перехода от микросхем производства Intel к микросхемам собственной разработки (производимых Taiwan Semiconductor). В прошлом году компания представила ноутбуки и недорогой Mac Mini, работающий на собственном чипе под названием M1. Теперь, вероятно, пора и линейке iMac перейти на кремниевый чип Apple.

AirTags

Уже несколько лет ходят слухи, что Apple разрабатывает систему небольших пластиковых тегов с поддержкой Bluetooth, которые можно использовать для отслеживания личных вещей, таких как брелок, кошелек или кошелек. Но, несмотря на настойчивую болтовню, по слухам, AirTags еще не увидели свет.

Может ли эта неделя наконец стать дебютом тегов отслеживания? Apple только что объявила, что расширяет свое приложение для отслеживания iPhone и iPad под названием Find My, включив в него подключенные устройства других компаний, такие как электронные велосипеды VanMoof и беспроводные наушники Belkin. Это может быть признаком того, что AirTags рядом.

Apple работает над очками AR?

Нынешний сюрприз, по слухам, - это концепция умных очков, которые позволяют накладывать текст и цифровые изображения на реальный мир.

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Apple уже предлагает так называемые функции дополненной реальности через iPhone и iPad, но это неудобный опыт, требующий использования устройств как своего рода экрана просмотра. Другие компании, такие как Lenovo, уже представили свои собственные умные очки, а Facebook заявляет, что работает над "легкой и стильной парой очков, [которые] могут заменить вам компьютер или смартфон". Также интересуются Snap, Niantic и Google (которые однажды уже потерпели неудачу с умными очками).

Но, возможно, их покажут на Всемирной конференции разработчиков, известной как WWDC, в июне. Представление совершенно новой категории устройств, которая может нуждаться в большой поддержке разработчиков, вероятно, имеет больше смысла на WWDC, чем на обычном апрельском мероприятии.

Напомним, ранее сообщалось, что Siri рассекретила дату следующей презентации Apple.