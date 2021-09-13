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За сутки до презентации iPhone 13 в Сеть попали его изображения

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Теперь мы точно знаем, что он будет мало отличаться от iPhone 12 внешне.
Изображение iPhone 13 появилось на коробке с чехлами
Изображение iPhone 13 появилось на коробке с чехлами
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Apple официально представит iPhone 2021 года завтра, но производитель чехлов Spigen решил дать нам возможность взглянуть на iPhone 13.

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Новый iPhone 13 будет иметь экран с диагональю 6,1 дюйма, как и iPhone 12. Мы также можем видеть, что он будет поддерживать магнитную зарядку, что неудивительно. Хорошо то, что Apple предложила FCC разработать более быстрое зарядное устройство MagSafe, то есть более 15 Вт.

Немного изменился дизайн расположения камер, но это не новость. Утечки ранее уже показывали двойные камеры, расположенные по диагонали на квадратном острове вверху в левом углу.

Мероприятие состоится завтра, 14 сентября, в 20:00 по Киеву. Мы уже опубликовали обзор того, чего ожидать, а именно как минимум четырех телефонов (включая iPhone, изображенный выше), Watch Series 7 и, вероятно, iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и tvOS 15.

Напомним, ранее сообщалось, что в iPhone 13 появится спутниковая связь.

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Теги: iPhone 13, Apple, утечка
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