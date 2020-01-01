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iPhone встроили в кусок золота

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Раньше делали Айфоны из золота, а теперь - золото из Айфона.
Смартфоны из золота - уже не в моде
Смартфоны из золота - уже не в моде
caviar-phone.ru

Кампания Caviar, которая известна производством смартфонов с ювелирными украшениями, теперь просто встроила телефон в кусок золота. Любой желающий может заказать себе iPhone 12 Pro или Samsung Galaxy S21 Ultra, который состоит из слитка золота весом килограмм. 

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“Для создания смартфоноd Caviar обычно использует золото 750 пробы (18 карат), более практичное в обиходе. Но в этот раз будет использовано чистейшее золото 999,9 пробы (24 карата), за счет чего смартфоны не будут падать в цене.

Дизайн новинок повторяет знакомую всем форму золотого слитка, с указанием пробы, изготовителя и ограниченной серии на поверхности. Ради этой концепции дизайнеры Caviar пожертвовали камерами.

Каждый экземпляр этой редкой серии будет упакован в представительский саквояж-сейф белого цвета, защищенный кодовым замком. Всего будет выпущено 7 экземпляров“, - говорится на сайте производителя

Цена на модели начинается от 147 тысяч долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что в США запатентовали золотой iPhone.

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Теги: iPhone, Caviar
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