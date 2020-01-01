iPhone встроили в кусок золота
Кампания Caviar, которая известна производством смартфонов с ювелирными украшениями, теперь просто встроила телефон в кусок золота. Любой желающий может заказать себе iPhone 12 Pro или Samsung Galaxy S21 Ultra, который состоит из слитка золота весом килограмм.
Читай также: iPhone за $8 млн — самый дорогой смартфон в мире
“Для создания смартфоноd Caviar обычно использует золото 750 пробы (18 карат), более практичное в обиходе. Но в этот раз будет использовано чистейшее золото 999,9 пробы (24 карата), за счет чего смартфоны не будут падать в цене.
Дизайн новинок повторяет знакомую всем форму золотого слитка, с указанием пробы, изготовителя и ограниченной серии на поверхности. Ради этой концепции дизайнеры Caviar пожертвовали камерами.
Каждый экземпляр этой редкой серии будет упакован в представительский саквояж-сейф белого цвета, защищенный кодовым замком. Всего будет выпущено 7 экземпляров“, - говорится на сайте производителя
Цена на модели начинается от 147 тысяч долларов.
Напомним, ранее сообщалось, что в США запатентовали золотой iPhone.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил