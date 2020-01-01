Четыре iPhone 13, два iPad и Apple Watch: Что показали на презентации Apple

Компания из Купертино провела первую осеннюю презентацию своих новинок.

14 сентября компания Apple представила новые продукты. И на этот раз их было действительно много.

iPad

iPad 9 Apple

В начале презентации показали iPad девятого поколения, который оснащен 10,2-дюймовым дисплеем Retina с разрешением 2160x1620 и 264 пикселей на дюйм (ppi). По сути, это тот же экран, что и в прошлом поколении, за исключением того, что на этот раз он добавляет функцию True Tone из других моделей iPad, которая использует датчик освещенности для автоматической настройки дисплея в соответствии с цветовой температурой комнаты, в которой вы его просматриваете. Дисплей также совместим с Apple Pencil.

На задней панели находится широкоугольная камера с разрешением 8 мегапикселей (МП), а передняя камера была расширена до сверхширокого объектива с разрешением 12 МП, который может снимать видео в формате Full HD со скоростью до 60 кадров в секунду (fps). Из iPad Pro унаследована функция Center Stage, которая автоматически панорамирует и масштабирует камеру, чтобы удерживать людей в кадре во время видеозвонка.

iPad 9 Apple

Под капотом скрывается самое крупное обновление - новый iPad теперь оснащен процессором Apple A13 Bionic, который, по словам компании, повышает производительность на 20 процентов по сравнению с предыдущим iPad. Он также в три раза быстрее, чем “самый продаваемый Chromebook“, и в шесть раз быстрее, чем самый продаваемый планшет Android.

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Объем памяти также увеличился вдвое - базовый вариант теперь составляет 64 ГБ, а старшая модель - 256 ГБ.

Новый iPad mini в целом получил более крупное обновление. Он работает на новом процессоре Apple A15 Bionic, который, по утверждению компании, повышает производительность на 40 процентов по сравнению с предыдущей моделью и на 80 процентов по производительности графики. Он также имеет варианты хранения 64 ГБ или 256 ГБ.

Дисплей увеличен до 8,3 дюйма с разрешением 2266 x 1488 и плотностью 326 пикселей на дюйм. Функция True Tone тоже есть, но в последнем iPad mini она уже была. Задняя камера представляет собой широкоугольную 12-мегапиксельную камеру, которая может снимать видео 4K со скоростью до 60 кадров в секунду, а селфи-камера - это сверхширокоугольный объектив на 12 мегапикселей. Центральная сцена здесь тоже присутствует и учитывается.

Новый iPad Mini поддерживает подключение 5G и Wi-Fi 6, что должно ускорить передачу и загрузку данных. Интересным признаком времени стало то, что Apple отказалась от своего проприетарного порта Lightning в пользу стандартного USB-C.

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 7 Apple

Apple увеличила размер экрана часов на 20% по сравнению с Series 6, и приложения, по-видимому, были переработаны, чтобы упростить нажатие кнопок или ввод текста. Дисплей Always-On теперь также стал на 70 процентов ярче, поэтому легче проверять время, не выводя устройство из спящего режима.

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Series 7 также более прочен, с устойчивым к трещинам передним стеклом, пыленепроницаемостью IP6X и водонепроницаемостью WR50. Носимое устройство теперь заряжается на 33 процента быстрее.

Что касается операционной системы, то в новой watchOS 8 добавлены несколько причудливых новых циферблатов, приложение внимательности и улучшения для обнаружения падений и отслеживания показателей здоровья при езде на велосипеде.

Новые модели iPad и iPad mini будут доступны с 24 сентября, а Apple Watch Series 7 выйдет в продажу через несколько месяцев. Цены на iPad начинаются с 329 долларов США за модель Wi-Fi на 64 ГБ или 459 долларов за Wi-Fi и сотовую связь, в то время как iPad mini начинается с 499 долларов только за Wi-Fi или 649 долларов за Wi-Fi и сотовую связь. Стоимость Apple Watch Series 7 начинается с 399 долларов.

iPhone 13

iPhone 13 Apple

В конце презентации показали новый iPhone. Он доступен в четырех версиях, каждая из которых оснащена новой камерой, “мощным чипом“, возможностью подключения 5G и увеличенным временем автономной работы. .

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Две базовые модели - это iPhone 13 и iPhone 13 mini. Они оснащены 6,1- и 5,4-дюймовыми сенсорными экранами соответственно с эксклюзивным для iPhone защитным покрытием Ceramic Shield. Они также обладают водонепроницаемостью IP68 (их можно погружать в воду на 1,5 м на 30 минут), имеют алюминиевую рамку и более яркий, чем когда-либо, дисплей Super Retina XDR - последний, как утверждается, “обеспечивает невероятную контрастность для истинный черный цвет и увеличение максимальной яркости на открытом воздухе на 28 процентов“.

В новом чипе Apple A15 Bionic используется 5-нанометровая технология и почти 15 миллиардов транзисторов, которые, как сообщается, позволяют решать «самые сложные задачи». Также есть новый 6-ядерный ЦП с двумя высокопроизводительными ядрами и четырьмя высокоэффективными ядрами, который, как утверждается, на 50 процентов быстрее, чем у конкурентов, плюс новый 4-ядерный графический процессор, который на 30 процентов быстрее, чем у конкурентов. конкуренции и обеспечивает более реалистичные визуальные эффекты и световые эффекты в играх с интенсивной графикой.

iPhone 13 Apple

Еще одна вещь, которая стала возможной с A15, - это новая настройка камеры TrueDepth, которая включает в себя широкоугольную камеру, которая использует самый большой датчик в системе с двумя камерами iPhone. Это позволяет собирать на 47 процентов больше света для уменьшения шума и получения более ярких изображений. Широкоугольная камера также оснащена технологией Sensor-shift OIS (представленной в iPhone 12 Pro Max), которая стабилизирует сенсор вместо объектива, поэтому снимки получаются более стабильными.

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Хотя не было предоставлено никаких точных цифр относительно продолжительности автономной работы двух телефонов в течение всего дня, утверждается, что он на полтора часа дольше в день, чем у iPhone 12.

IPhone 13 и iPhone 13 mini будут доступны в розовом, синем, полночном, звездном и красном цветах с новой емкостью начального уровня 128 ГБ для удвоения объема памяти, а также с емкостью 256 ГБ и 512 ГБ. Клиенты из 30 стран, включая США, Канаду и Австралию, смогут сделать предварительный заказ на них, начиная с 17 сентября, а доступность - с 24 сентября. Покупатели могут получить iPhone 13 за 799 долларов и iPhone 13 mini за 699 долларов.

iPhone 13 Pro Apple

А еще есть iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Они предлагают все те же функции, что и iPhone 13 и iPhone 13 mini, с добавлением системы профессиональных камер, которая включает новые сверхширокоугольные, широкоугольные и телеобъективы. Они предлагают такие функции, как макросъемка на сверхширокоугольной камере, улучшенные до 2,2 раза характеристики при слабом освещении на широкоугольной камере и ночной режим на всех трех задних камерах.

Камера iPhone 13 Pro Apple

Клиенты могут получить iPhone 13 Pro за 999 долларов и iPhone 13 Pro Max за 1099 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть попали ультра-четкие изображения iPhone 13.