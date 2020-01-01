Интересный факт дня: Коров приучили к туалету ради экологии

Можно ли приучать скот к туалету? Ответ - да, и это может помочь нам решить проблемы загрязнения воды и изменения климата. Моча крупного рогатого скота богата азотом, что усугубляет ряд экологических проблем.

Когда коровы содержатся в основном на открытом воздухе, как в Новой Зеландии и Австралии, азот из их мочи разлагается в почве. При этом образуются два проблемных вещества: нитрат и закись азота.

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Нитрат из пятен мочи вымывается в озера, реки и водоносные горизонты (подземные водоемы, содержащиеся в камнях), где он загрязняет воду и способствует чрезмерному росту сорняков и водорослей.

Закись азота - это парниковый газ с длительным действием, который в 300 раз сильнее углекислого газа. На его долю приходится около 12 процентов выбросов парниковых газов Новой Зеландии, большая часть которых приходится на сельскохозяйственный сектор.

Когда коровы содержатся в основном в коровниках, как в Европе и Северной Америке, другой загрязняющий газ - аммиак - образуется, когда азот из мочи смешивается с фекалиями на полу коровника.

Однако, если часть мочи, производимой крупным рогатым скотом, может быть уловлена ​​и обработана, содержащийся в ней азот может быть отведен, и воздействие на окружающую среду уменьшится. Но как добиться улавливания мочи?

Ученые из Федерального научно-исследовательского института здоровья животных Германии и Научно-исследовательского института биологии сельскохозяйственных животных нашли способ это сделать. В исследовательском проекте, финансируемом Фондом Volkswagen, они применили принципы поведенческой психологии для обучения молодняка крупного рогатого скота мочиться в определенном месте, то есть пользоваться "туалетом".

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Поведенческая психология говорит, что поведение, скорее всего, будет повторяться, если за ним последует награда или "поощрение".

Поэтому, если мы хотим поощрять определенное поведение, например, мочеиспускание в определенном месте, мы должны усилить это поведение. В проекте ученые применили эту идею во многом так же, как и для приучения детей к туалету, используя процедуру, называемую "обратная цепочка".

Во-первых, телят ограничивали туалетом, уборной и подкрепляли предпочтительным лакомством во время мочеиспускания. Это сделало туалет идеальным местом для мочеиспускания.

Затем телят поместили в переулок за пределами загона и снова укрепили, чтобы они могли войти в загон и помочиться там. Если мочеиспускание начиналось в переулке, телят слегка неприятно брызгали водой.

Телятам требовалось пройти по переулку, чтобы войти в уборную. Научно-исследовательский институт биологии сельскохозяйственных животных

После оптимизации обучения семь из восьми телят, которых обучили, научились мочиться в уборную - и они узнали об этом так же быстро, как и человеческие дети.

Телята обучались только 15 дней, и большинство из них усвоили полный набор навыков в течение 20–25 мочеиспусканий, что быстрее, чем время приучения к туалету у трех- и четырехлетних детей.

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Это исследование является подтверждением концепции. Скот можно приучить к туалету без особого труда. Но расширение масштабов этого метода для практического применения в сельском хозяйстве связано с двумя дополнительными проблемами, которым будет уделено основное внимание на следующем этапе проекта.

Во-первых, нужен способ как определять мочеиспускание в загоне от уборной, так и автоматически доставлять подкрепление - без вмешательства человека.

Вероятно, это не более чем техническая проблема. Электронный датчик мочеиспускания несложно разработать, и в ручке можно было бы предусмотреть небольшое количество привлекательных вознаграждений.

Телятам давали вкусное угощение после того, как они использовали уборную Научно-исследовательский институт биологии сельскохозяйственных животных

Помимо этого, нам также необходимо определить оптимальное расположение и количество необходимых уборных. Это особенно сложная проблема в таких странах, как Новая Зеландия, где крупный рогатый скот проводит большую часть времени в открытых загонах, а не в стойлах.

Часть будущих исследований потребует понимания того, как далеко крупный рогатый скот готов пройти, чтобы использовать загон. И еще многое предстоит сделать, чтобы понять, как наилучшим образом использовать этот метод с животными как в условиях домашнего, так и открытого земледелия.

Напомним, ранее мы узнали, что у женщины моча превращалась в алкоголь.