Интересный факт дня: Чайки научились понимать время

Все ради того, чтобы воровать еду.

Они наблюдают за нами десятилетиями, наблюдают за нашими движениями, изучают наше поведение, отслеживают наши распорядки.

В приморском городе Бристоль чайки - настоящие охотники за людьми, и время их охоты безупречно.

Ученые, отслеживающие этих птиц, обнаружили, что чайки настолько хорошо приспособлены к городской среде обитания человека, что они точно знают, где добывать пищу и, что более важно, когда.

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В одном из самых кишащих чайками городов Соединенного Королевства эти проницательные птицы догадались, когда местная школа делает перерыв, и соответственно изменили время приема пищи.

Незадолго до перерыва в середине утра и во второй половине дня, когда ученики начинают распаковывать свои вкусности во дворе школы, на крышах окружающих домов можно увидеть самых разных чаек, сидящих и ожидающих прихода детей.

Ученые подсчитали наибольшее количество птиц в 11:15 и 12:45, когда школьный двор был наиболее переполнен детьми. Перерывы в школе приходились на 11-11:20 и 12:20–13:00.

“В наш первый день в школе ученики были рады рассказать нам о чайках, посещающих их школу в обеденное время“, - говорит Анук Спеллед, изучающий поведение городских гнездящихся чаек в Бристольском университете.

“Действительно, наши данные показали, что чайки присутствовали в большом количестве не только во время обеда, чтобы поесть остатки, но и непосредственно перед началом школы и во время первого перерыва, когда ученики перекусывали“.

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Несмотря на очевидное повсеместное распространение в городах по всему миру, о поведении городских чаек известно очень мало. В парке или школьном дворе одна из этих птиц, вероятно, наблюдает за вами, а если вы садитесь обедать, их, вероятно, больше, чем несколько.

Большинство из нас знает этих птиц как надоедливых и смелых падальщиков, роющих груды мусора, хватая пищу в наших руках и улетая с нашими объедками. Но хотя мы знаем, как они влияют на нас, сравнительно мало известно о том, как мы на них воздействуем.

Предыдущие исследования показали, что чайки используют многочисленные источники пищи для человека, в том числе пищевые отходы и отходы рыболовства, но пока не ясно, как время или местонахождение этих отходов влияет на поведение птиц.

Способность предсказывать, когда станет доступна человеческая пища, может быть одной из причин, почему эти падальщики стали процветать в городах по всему миру, даже когда их количество в дикой природе сокращается.

Летом 2018 года исследователи установили дюжину маленьких чаек с черной спинкой (Larus fuscus) с помощью устройств GPS и отслеживали их передвижения в течение месяца, уделяя особое внимание трем местам кормления, расположенным рядом с их гнездами: парку, школе и мусорному центру.

Команда также подсчитала, сколько чаек было в каждом месте. Каждые 15 минут в течение семи рабочих дней подсчитывалось количество серебристых чаек ( L. argentatus ), черноголовых чаек ( Chroicocephalus ridibundus ) и черноспинных чаек в каждом месте, а также количество людей вокруг и наличие пищи.

“Как в школе, так и в центре сбора отходов наблюдались чайки, которые ждали на окружающих крышах перед школьными каникулами и перед выгрузкой мусора, подразумевая, что они ждали там специально, когда станет доступна еда“, - пишут авторы.

“Временная предсказуемость источников пищи на этих участках, по-видимому, привела к тому, что птицы приняли подход “сидеть и ждать“ вместо активного поиска пищи“.

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Результаты подтверждаются исследованием, проведенным еще в 1983 году, в ходе которого было обнаружено больше чаек на местной свалке, когда отходы выгружались.

Это говорит о том, что чайки могут предсказать, когда станут доступны источники пищи для человека, что позволит им экономить энергию, необходимую для активного поиска пищи, а также приспосабливаться к разрастанию человеческих городов и отсутствию диких мест обитания.

В выходные дни, когда школа и свалка были закрыты, чайки с GPS-трекерами почти не посещали три места нагула.

С другой стороны, собирательство в парке было связано не столько с деятельностью человека, сколько с природными ресурсами. Ранним утром чайки обычно прилетали в парк, где их видели клевавшими землю.

“Хотя все видели или видели, как чайки крадут еду у людей в парках, наши чайки в основном отправлялись в парк с утра, - говорит Спеллед, - и это может быть связано с тем, что дождевые черви и насекомые присутствуют в эти ранние часы в большем количестве“.

Одним особенно интересным открытием стало смещение во времени всех трех источников пищи - парка, школы и свалки, - что повышает вероятность того, что некоторые чайки переходят от одного ресурса к другому, рассчитывая время поиска пищи одновременно с несколькими человеческими графиками.

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Тем не менее, это не первый раз, когда чайки ориентируются на поведение человека. Моделирование их поведения в соответствии с обычаями человека может быть частью их успеха в городах, хотя могут способствовать и другие факторы, в том числе более комфортная температура, меньшее количество хищников и множество мест для гнездования.

К тому же, хотя некоторые чайки могут процветать в человеческих городах, те же самые урбанизированные птицы составляют лишь небольшую часть от общей популяции вида. Большинство чаек до сих пор обитают в дикой природе, где они изо всех сил пытаются выжить из-за чрезмерного вылова рыбы, загрязнения и утраты среды обитания.

По оценкам некоторых исследователей, за последние тридцать лет численность сельдевых чаек за пределами города снизилась на 60 процентов, а численность черных чаек - более чем на 30 процентов.

Однажды наши города могут стать единственным местом для выживания чаек. Неудивительно, что они пытаются адаптироваться.

Напомним, ранее мы узнали, что богатых и бедных разделяют бактерии.