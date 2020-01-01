Интересный факт дня: Найдено лекарство от самоубийства

Секрет скрывался в уже известном лекарстве.

Самоубийство - серьезная угроза общественному здоровью. В последние годы уровень самоубийств фактически ухудшился, и, к сожалению, это явление ускоряется даже среди детей.

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Однако есть основания для надежды перед лицом этого смертельного отчаяния, и оно исходит из неожиданной стороны. Кетамин - анестетик, открытый в 1950-х годах, - может быть отвергнут многими как транквилизатор для лошадей или запрещенный наркотик для вечеринок, но это далеко не вся история об этом мощном химическом веществе.

А новое исследование показывает пероральные дозы кетамина могут значительно снизить суицидальные мысли у пациентов с хроническими суицидальными мыслями - последние нахождения в серии экспериментов, вынуждающих нас переоценивать препарат.

В последние годы репутация кетаминов претерпела своего рода преображение благодаря новым научным открытиям положительного воздействия, которое он может оказывать на людей, страдающих психическими расстройствами.

Множество исследований показали, что кетамин, по-видимому, способен лечить, помимо других состояний, тяжелую депрессию.

Хотя загадочные механизмы этих эффектов все еще изучаются, FDA одобрило назальный спрей на основе кетамина от депрессии в 2019 году.

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Кроме того, исследователи обнаружили, что это химическое вещество значительно и быстро снижает суицидальные мысли у людей, которые испытывают такие мысли - чего традиционные антидепрессанты часто не могут достичь, и могут потребоваться недели, чтобы подействовать, если они действительно успешны.

Тем не менее, ученые говорят, что мы до сих пор многого не знаем о том, насколько эффективен кетамин для уменьшения суицидальных мыслей.

Во-первых, большинство существующих экспериментов, оценивающих эффективность препарата в отношении суицидальности, доставляли его путем внутривенного (IV) введения - работоспособного метода, но также и метода, который является дорогостоящим, инвазивным и иногда сопряженным с осложнениями.

Исследователи говорят, что есть другой, более простой и дешевый способ.

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"Пероральная форма кетамина, которую можно вводить легко и, возможно, чаще, - это… привлекательный вариант для лечения суицидальных мыслей", - пишут исследователи из Университета Саншайн-Кост (USC) в Австралии. новое исследование .

"Однако очень мало исследований изучали возможность применения низких доз перорального кетамина в лечении суицидальности".

Чтобы восполнить этот пробел, команда под руководством психиатра Университета Южной Калифорнии Адема Джана провела открытое испытание, в котором 32 взрослым пациентам давали мягкие субанестезирующие дозы перорального кетамина в течение шести недель, смешанные с апельсиновым соком, причем дозировка увеличивалась в течение ход эксперимента.

Все участники исследования испытали так называемое хроническое суицидальность - постоянный уровень суицидальных мыслей, которые остаются в сознании в течение определенного периода времени, но никогда не повышаются до острого или экстремального риска суицида.

"Эти пациенты очень долго жили с суицидальностью и имели ряд психических расстройств, включая настроение, тревожность и расстройства личности, и многие из них потеряли надежду на выздоровление", - объясняет Джан.

Несмотря на хронический характер их состояния, эксперимент дал существенный и быстрый ответ.

"В среднем у пациентов наблюдалось значительное снижение суицидальных мыслей, от высокого уровня до испытания до уровня ниже клинического порога к шестой неделе испытания", - говорит Джан.

"В медицине этот показатель очень высок, особенно с учетом того, что с ним сталкиваются пациенты с хроническим суицидальным поведением, которое может быть трудно лечить".

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Используя тест, специально разработанный для измерения уровней суицидальных намерений, исследователи обнаружили, что после шести недель лечения кетамином суицидальные мысли упали ниже порогового значения для клинически значимых уровней суицидальных мыслей более чем на две трети (69 процентов).

Контрольный тест, проведенный четыре недели спустя - через четыре недели после последней дозы - показал небольшой, но значительный всплеск суицидальных мыслей, предполагающий, что эффекты препарата со временем ослабевают.

Тем не менее, даже в этот момент суицидальные мысли снизились примерно на 50% по сравнению с уровнем до лечения. Также улучшились вторичные показатели депрессии и суицидальности.

Однако некоторые из участников действительно испытывали временные побочные эффекты, особенно в начале исследования, когда они привыкли к действию препарата. Побочные эффекты включали, среди прочего, снижение энергии и усталости, беспокойство, беспокойство и головокружение.

Однако, по словам исследователей, серьезных побочных эффектов зарегистрировано не было, и в целом группа хорошо переносила препарат.

Более того, наблюдаемое снижение суицидальных мыслей в целом соответствует тому, что показали предыдущие эксперименты по введению кетамина через внутривенное введение.

Хотя исследователи признают, что нам еще нужно узнать гораздо больше о влиянии кетамина на суицидальное поведение, полученные данные представляют собой важные новые доказательства того, чего кетамин может достичь в краткосрочной перспективе, а также с учетом практичности пероральной дозировки.

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"Насколько нам известно, текущее исследование является первым, в котором изучается возможность, безопасность и переносимость перорального кетамина при хроническом суицидальном поведении у пациентов с рядом психических расстройств, включая настроение, тревожность и расстройства личности", - пишут авторы.

"В целом, пероральный кетамин привел к значительным краткосрочным и длительным улучшениям суицидных мыслей, аффективных симптомов, благополучия и социально-профессионального функционирования в этой выборке взрослых с историей хронического суицидального поведения и [серьезного депрессивного расстройства]".

Напомним, ранее мы узнали, что кошки доводят людей до самоубийства.