Тренды YouTube: Матрица: Воскрешение и Чехия – Украина. Обзор матча
МАТРИЦА ВОСКРЕШЕНИЕ | Трейлер 1 | В кино с 16 декабря
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Первый трейлер долгожданного продолжения Матрицы менее чем за сутки набрал более миллиона просмотров. В небольшом видео раскрывается основная завязка - Нео вернулся в Матрицу и встретил там Тринити. И его разыскивает Морфеус.
Чехия – Украина. Обзор матча / Вечер дебютантов и экспериментов
В контрольном матче сборная Чехии принимала команду Украины. Поединок завершился со счетом 1:1.
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Обе команды растрачивали свои шансы на гол, однако в компенсированное время хозяева поля все же сумели забить благодаря Выдре. На 90+4 минуте встречи, когда до конца спарринга оставались считанные секунды, Соболь допустил ошибку, вытолкнув мяч на линию штрафной. Его подхватил Выдра, который мощно пробил под перекладину - 1:1. Сразу после этого прозвучал финальный свисток.
Напомним, ранее в тренды попали Oliver Tree & Little Big и Океан Ельзи & Один в каное.
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