Тренды YouTube: Oliver Tree & Little Big и Океан Ельзи & Один в каное

OLIVER TREE & LITTLE BIG - TURN IT UP (FEAT. TOMMY CASH)

Little Big представила клип на сингл Turn It Up, созданный в коллаборации с американским певцом Oliver Tree и эстонским рэпером Tommy Cash.

В музыкальном видео артисты начинают свой день в загородном доме, где они после пробуждения чистят зубы, завтракают и занимаются различными домашними делами, а после — устраивают масштабную вечеринку у бассейна. Все это снимается камерой, которая качается в ритм с музыкой.

Океан Ельзи & Один в каное - Місто весни (official video)

"27 лет существует группа Океан Ельзи и за это время я не написал ни одной песни о Львове, хотя очень хотел. Просто я не умею писать песен "на злобу дня". Вообще не верю, что возможно так создать песню, которая будет жить. А сейчас в моей жизни то время, когда в силу разных обстоятельств я по другому осознал значение родного Львова для меня. Когда отношение к городу через годы выкристаллизовалось в тихую, но вечную любовь. Когда ты просто понимаешь, что это лучшее место на Земле для тебя было, есть и будет", - написал Вакарчук в описании к видео.

