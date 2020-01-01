Тренды YouTube: LOBODA & PHARAOH - Boom Boom и MORGENSHTERN - ICE

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MORGENSHTERN - ICE (feat. MORGENSHTERN)

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На своем канале Моргенштерн выложил трек ICE. Вокруг песни накануне развился большой скандал. Музыкант записал два обращения к некому известному артисту, который, как уверял Алишер, "кинул" его на стадии совместной работы над песней.

В конце концов Моргенштерн дал своему коллеге по сцене сутки, чтобы выйти с ним на связь. В противном случае артист пообещал предать его имя позорной огласке. Сегодня же рэпер выпустил трек по сути с самим собой. Как оказалось, никакой звезды не было. Тем не менее, ролик набрал более 7 млн просмотров за четыре дня.

LOBODA & PHARAOH - Boom Boom

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Светлана Лобода выпустила новый клип, креативным продюссером для которого стал Александр Гудков. В ролике снялись Лолита Милявская, Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Ида Галич, Варвара Шмыкова, Мария Миногарова, PHARAOH и другие.

Ролик с отметкой "18+" начинается с фразы из книги Симоны де Бовуар "Второй пол": "Понятие гармонии — один из ключей к женскому миру: оно предполагает совершенствование без движения, непосредственное объяснение смысла каждого элемента через смысл целого и пассивное участие этого элемента во всем сущем".

Напомним, ранее в тренды попали Аферисты в сетях и Антон Шастун x NILETTO.