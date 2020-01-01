Расследование: Facebook читает все ваши сообщения в WhatsApp

Даже если сообщение зашифровано, Facebook имеет к нему доступ.

Новое расследование ProPublica поставило под сомнение политику конфиденциальности Facebook и шифрование его платформы обмена сообщениями WhatsApp. В статье освещается несколько ключевых выводов, которые не раскрываются в явной форме для 2-миллиардной пользовательской базы.

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Несмотря на то, что с 2016 года WhatsApp поддерживает сквозное шифрование, в некоторых случаях 1000 подрядчиков, использующих специальное программное обеспечение Facebook, могут читать сообщения, отправленные от одного пользователя другому. Например, когда кто-то сообщает о сообщении, даже в приватном чате, алгоритм ИИ будет искать подозрительную активность, связанную с терроризмом, жестоким обращением с детьми и т. д. Затем он передаст полученное сообщение вместе с четырьмя предыдущими сообщениями реальному человеку для рассмотрение.

Затем пользователя можно заблокировать, удалить или включить в список наблюдения. Незашифрованные сообщения от пользователей из "проактивного" списка могут быть прочитаны вместе с другими пользовательскими данными, такими как группы пользователей, номер телефона, уникальный идентификатор телефона, сообщение о состоянии, уровень заряда батареи и мощность сигнала.

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В отчете действительно говорится, что все эти методы изложены в политике конфиденциальности пользователей, но вам придется покопаться, чтобы их найти. Facebook отмечает, что эти методы основаны на отзывах пользователей и что они уверены, что пользователи понимают, что следует за отчетом.

Короче говоря, сквозное шифрование WhatsApp может быть не таким надежным, поскольку постоянные всплывающие окна на экране могут заставить вас поверить.

Напомним, ранее сообщалось, что создатель WhatsApp призвал удалить Facebook.