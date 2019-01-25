Facebook хочет объединить Instagram, WhatsApp и Messenger

Пользователи смогут общаться друг с другом при помощи одной программы.

Facebook планирует связать между собой Instagram и мессенджеры WhatsApp и Messenger. Проект по интеграции — личная инициатива Марка Цукерберга, рассказали The New York Times четыре его участника.

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Все три сервиса будут и дальше работать как отдельные приложения, но их базовая инфраструктура обмена сообщениями будет унифицирована. То есть пользователь Facebook Messenger сможет написать сообщение своему другу в WhatsApp, объяснили собеседники издания. При этом Цукерберг хочет, чтобы все приложения получили поддержку сквозного шифрования.

Проект пока находится на ранней стадии, отметили источники. По их словам, команда планирует закончить работу над ним к концу 2019 года или началу 2020 года. Сотрудникам Facebook предстоит изменить код WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger на базовом уровне, пишет NYT.

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Представитель Facebook сказал NYT, что компания стремится дать пользователям своих сервисов лучший опыт общения: быстрый, удобный и надёжный. Планы по интеграции Instagram, WhatsApp и Messenger он не прокомментировал.

"Мы работаем над тем, чтобы дать нашим сервисам для обмена сообщениями сквозное шифрование, а также рассматриваем способы облегчить общение с друзьями и семьёй в соцсетях", - сообщили в пресс-службе Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook хочет ввести платное отключение рекламы.

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