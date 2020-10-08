Как защитить телефон от прослушки

По мере того как мир становится все более зависимым от технологий, мы уже привыкли носить с собой крошечный мощный компьютер везде, куда бы мы ни пошли. Но с появлением смартфонов мы также начали понимать, насколько взаимосвязаны наша личная жизнь и наши телефоны.

Некоторые люди сообщают, что им показывали рекламу продуктов, о которых они говорили, в пределах слышимости своего телефона, и это вызывает множество проблем с конфиденциальностью. Итак, как узнать, слушает ли вас телефон ? И еще лучше, как вы можете защитить свою конфиденциальность, если это так?

Откуда взялась телефонная прослушка?

Телефонная прослушка - не новая проблема. Прослушивание телефонных разговоров было частью официального арсенала полиции в Соединенных Штатах с 1890-х годов. Но смартфон и связанные с ним технологии - от приложений до вышек сотовой связи - создали новые слабые места и новые уязвимости для людей.

Больше всего защитников конфиденциальности беспокоит слежка со стороны государства. Например, в 2017 году в Великобритании были приняты законы, известные как Хартия слежки, которые разрешают государству взламывать телефоны, а ФБР в Соединенных Штатах получило больше возможностей для слежки за смартфонами. Но прослушка смартфонов выходит за рамки спецслужб. Сейчас это целая индустрия, и в ее распоряжении есть некоторые очень высокотехнологичные устройства.

Подслушивание и таргетированная реклама

Нет, вы не сошли с ума, если думаете, что ваш телефон слушает вас, чтобы показывать вам рекламу. Приложение SilverPush, выпущенное в 2014 году, столкнулось с целой кучей проблем, когда оно начало делать что-то новое: издавать неслышные тона, которые означали, что реклама на компьютерах и телефонах могла «слышать» друг друга и общаться между устройствами. Эксперт по конфиденциальности Вайолет Блю объяснила технологию:

«Если вы в Интернете и наткнулись на рекламодателя SilverPush, в то время как объявление сбрасывает свой отслеживающий файл cookie на ваш компьютер, оно также издает неслышный человеческому уху звук. Если на вашем телефоне или планшете есть какое-либо приложение, которое использует комплект для разработки программного обеспечения SilverPush, ваше устройство будет подслушивать вас и отсылать ключевые слова рекламодателю. Если вы смотрите телевизор, рекламные ролики от партнеров SilverPush также будут издавать свои собственные опознавательные сигналы, чтобы ваши устройства могли их слышать».

Зачем это нужно? Реклама, которая нацелена на вас, появляется на устройствах, которые полностью не подключены друг к другу, оставляя вас в полной паранойе, если вы не знаете, что происходит. SilverPush, вызвав фурор среди защитников конфиденциальности, пообещал удалить эту функцию со своих устройств после расследования Федеральной торговой комиссии, но исследование, проведенное в Германии, показало, что в настоящее время доступно 234 приложения для Android, в которых встроена та же технология.

Многие приложения предупреждают, что могут вас слушать при помощи голосовых подсказок, но пользователи этого не замечают, когда нажимают Ок во время чтения лицензии при установке программы. Google и Facebook отрицали, что какое-либо из их приложений использует эту функцию. Если вы беспокоитесь, внимательно проверяйте разрешения для каждого нового приложения на своем телефоне и следите за новыми разработками.

Приложения для шпионажа

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Компании, пытающиеся показывать рекламу, - это одно, но на сегодняшнем рынке вполне возможно заполучить технологию, которая позволяет вам контролировать связь смартфона другого человека. Большинство этих приложений подаются как родительские инструменты для наблюдения за детьми или как продукты для телефонов компании, чтобы повысить производительность труда сотрудников. С юридической точки зрения все они должны быть видны владельцам телефонов, чтобы они знали, что за ними наблюдают. Однако есть и другие возможности для менее щепетильных людей шпионить за другими с помощью своих смартфонов.

Один продукт, DDI Utilities, предназначен для служб безопасности, но может быть приобретен частными лицами примерно за 70 долларов, и он способен на серьезные нарушения конфиденциальности без «взлома» телефона (изменения его настроек и обхода его протоколов конфиденциальности). Для его установки требуется доступ к телефону другого человека, но как только он есть, он работает тихо - и копирует все текстовые сообщения и телефонные звонки, видит местоположение телефона по GPS, отслеживает все электронные письма и посещения социальных сетей, а также может делать фотографии. с помощью камеры телефона. Он даже может слушать окружение телефона и записывать то, что он слышит.

Последствия для этого вида шпионского ПО многочисленны, но одна особая проблема - его использование обиженными партнерами и супругами. Шпионское ПО может использоваться для скрытого или явного контроля над людьми, отслеживания их перемещений и преследования.

Опрос, проведенный британской благотворительной организацией по борьбе с домашним насилием «Women's Aid» в 2014 году, показал, что 41 процент жертв домашнего насилия подвергались атакам с помощью шпионского ПО. Продукты часто явно продаются, чтобы «поймать изменяющую жену или девушку», и предлагают такие разнообразные функции, как запись мгновенных сообщений и мониторинг Whatsapp и Skype (что вызывает беспокойство, поскольку в Whatsapp есть сквозное шифрование). Некоторые из таких приложений могут быть установлены удаленно, без необходимости вмешательства в работу самого телефона. (И да, устройства для прослушивания, которые используют микрофон для записи вашей жизни, например приложения, которые используют микрофон для таргетинга на вас рекламы, входят в стандартную комплектацию этих продуктов.)

Законные цели этих приложений для сотрудников и детей означают, что они не заблокированы для продажи (хотя их установка без ведома человека может быть юридически проблематичной). В то же время обнаружить шпионское ПО может быть непросто. Быстро садящийся телефон или перегретый аккумулятор может быть признаком. Но самый реальный способ защитить телефон от прослушки — это программы-антишпионы.

Утечки у оператора

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Существуют способы взлома мобильных телефонов для получения данных и прослушивания их сообщений помимо приложений. Один из них - уязвимость в сетях связи мобильных телефонов: набор протоколов, известный как SS7, или система сигнализации 7. Он разработан для официальных телекоммуникационных компаний, чтобы сообщать, где может быть пользователь. Но хакеры могут получить доступ к этой технологии.

Джозеф Кокс из The Daily Beast объясняет:

«Основная проблема с SS7 заключается в том, что сеть верит всему, что вы ей говорите: любой, у кого есть доступ к сети SS7, может отправить сообщение, и сеть может не проверять, откуда пришло сообщение, и делает ли это оператор».

Проблемы безопасности SS7 известны как минимум с конца 90-х годов. CBS взломала звонки конгрессмена Теда Лиу и прослушала их в 2016 году, чтобы продемонстрировать, насколько легко получить доступ к бэкдору. По данным правоохранительных органов Германии, в 2017 году он даже использовался для снятия денег со счетов в немецких банках. Попытка выяснить, как решить проблему SS7, заставила технических экспертов спорить о брандмауэрах и шифровании. Однако на данный момент проблема остается нерешенной, и ею могут манипулировать недобросовестные субъекты.

Как узнать, что ваш телефон подслушивают?

Динамик телефона во время разговора может издавать щелчки или фонить. Это может служить признаком, что в телефон встроен “жучок“ - дополнительный микрофон.

Телефон быстро разряжается, хотя батарея новая и вы не пользуетесь им часто.

Телефон греется во время разговора. Вы не запускаете никаких тяжелых приложений, а смартфон греется даже при обычном разговоре? Это повод заподозрить неладное.

Сообщения в соцсетях уже прочитаны, хотя вы их даже не открывали. Наверняка стоит программа-шпион. Или кто-то владеет данными вашего аккаунта и заходит в соцсеть с другого устройства.

Как защитить телефон Андроид или iPhone от прослушки

Так что же делать, если вы думаете, что ваш телефон вас подслушивает?