Тренды YouTube: Полный выпуск Вечернего Квартала и Танцы со звездами

В тренде - ТВ-шоу.

Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2021 в Киеве от 4 сентября

Читай также: Видео дня: Вечерний Квартал и Лига смеха

В этом выпуске: Что случилось с Еленой Кравец? Кличко, Кива и Рабинович играют в Элиас у Медведчука дома. Почему от Ляшко сбежала собака? Украинские контрабандисты на границе с Польшей Секрет вечной молодости от Лаймы Вайкуле. Случай в стоматологии. Стендап комик из Израиля Илья Аксельрод. Кальян из клизмы, массаж простаты и другие приятные процедуры. Жена уговаривает мужа заняться спортом и Лукашенко, Путин и Янукович на саммите главных мировых диктаторов в Северной Корее.

1 неделя – Танцы со звездами. 8 сезон

Читай также: Тренды YouTube: Внутри Лапенко 2. Серия 2 и Басков x Ивлеева

Грандиозное шоу "Танцы со звездами" стартовало. Первый эфир был волнующим для наших звезд, однако их выступления, несмотря на эмоции, градус которых зашкаливал, были впечатляющими. Сезон начали с номера-интриги: звезды в танце представляли своих партнеров, имена которых до этого держались в тайне. Открыла танцевальный турнир зажигательным номером в стиле джаз роковая брюнетка Lida Lee. Олег Фагот со своей партнершей станцевали фокстрот под любимую многими песню "Кішка" легендарной украинской рок-группы "Океан Эльзы". Смотрите первый эфир 8 сезона "Танцев со звездами".

Напомним, днем ранее в тренды попали МастерШеф 11 и Настя Ивлеева: путь от Разметелево до Москвы.