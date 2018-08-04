Видео дня: Вечерний Квартал и Лига смеха

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ЛИГА СМЕХА, десятая игра 4-го сезона

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Темой этой игры стал спорт. На этот раз участвовали команды Гостиница 72, 30+ и Стояновка.

На сцену также поднялись приглашенные гости: Андрей Бедняков, Андре Тан и Виктор Сарайкин.

Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2018 от 27 октября

В выпуске Вечернего Квартала Владимир Зеленский официально высказался о президентстве, а также зрители увидели Кличко на криптовалютном форуме и пародию на Танцы со Звездами.

Напомним, днем ранее в тренды попали концерт памяти Марины Поплавской и Дядя Жора с авторской песней.