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Видео дня: Вечерний Квартал и Лига смеха

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В топе YouTube - развлекательные шоу.

ЛИГА СМЕХА, десятая игра 4-го сезона

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Темой этой игры стал спорт. На этот раз участвовали команды Гостиница 72, 30+ и Стояновка.

На сцену также поднялись приглашенные гости:  Андрей Бедняков, Андре Тан и Виктор Сарайкин.

Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2018 от 27 октября

В выпуске Вечернего Квартала Владимир Зеленский официально высказался о президентстве, а также зрители увидели Кличко на криптовалютном форуме и пародию на Танцы со Звездами.

Напомним, днем ранее в тренды попали концерт памяти Марины Поплавской и Дядя Жора с авторской песней.

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Теги: видео дня, тренды YouTube, Вечерний Квартал, Лига Смеха
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