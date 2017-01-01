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Видео дня: Концерт памяти Марины Поплавской и Дядя Жора с авторской песней

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В тренды YouTube попали концерт и отрывок ТВ-шоу.

Концерт памяти Марины Поплавской - Дизель Шоу 

Марина Поплавская навсегда останется в наших сердцах. Прощальный концерт в честь Королевы украинского юмора. Смотрите прямо сейчас! 

Дядя Жора – Авторская песня 

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Неожиданное появление известного комика на Хфактор шокировало и зал, и судей! Дядя Жора пришел на кастинг в Харькове с авторской песней "Пиво". Как проявит себя бывший резидент Comedy Club в новом жанре? 

Напомним, ранее в тренды попали Пес-4 и переоцененные актрисы.

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Теги: видео дня, тренды YouTube, Марина Поплавская, Дядя Жора
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