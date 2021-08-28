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Тренды YouTube: МастерШеф 11 и Настя Ивлеева: путь от Разметелево до Москвы

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В тренде - ТВ-шоу и интервью.

МастерШеф 11 сезон. Выпуск 1 от 28.08.2021 | ПРЕМЬЕРА

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На кастинге каждый хочет показать себя с лучшей стороны, получить «да» от судей и, конечно же, рассказать свою историю. Профессиональный игрок в покер, танцор балета, женщина-мясник, кулинарная блогерша и многие другие в 1 выпуске МастерШеф 11 постараются показать себя с лучшей стороны, чтобы получить заветные «да» от судей.

Будут сегодня и знакомые лица. Виталина Мкртчян будет удивлять судей кондитерским мастерством, а Амадор Лопес привнесет на кухню немного праздника и ярких эмоций. Не пропустите все самое интересное – смотрите МастерШеф 11 сезон 1 выпуск онлайн!

НАСТЯ ИВЛЕЕВА: путь от Разметелево до Москвы или как девочка с вайнами стала звездой? 2 серия

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Ксения Собчак снова поговорил с Насте Ивлеевой. Она рассказала о расставании с Элджеем. Как давно они не вместе? 10:05 О подкасте с Джараховым и проблемах с Элджеем. Причина развода
О деньгах в браке. Кто первый заговорил о разводе, чье решение?

Напомним, днем ранее в тренды попали Кто сверху 2021 и Украина — Франция. Обзор матча.

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Теги: тренды YouTube, видео
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