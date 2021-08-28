Тренды YouTube: МастерШеф 11 и Настя Ивлеева: путь от Разметелево до Москвы

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МастерШеф 11 сезон. Выпуск 1 от 28.08.2021 | ПРЕМЬЕРА

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На кастинге каждый хочет показать себя с лучшей стороны, получить «да» от судей и, конечно же, рассказать свою историю. Профессиональный игрок в покер, танцор балета, женщина-мясник, кулинарная блогерша и многие другие в 1 выпуске МастерШеф 11 постараются показать себя с лучшей стороны, чтобы получить заветные «да» от судей.

Будут сегодня и знакомые лица. Виталина Мкртчян будет удивлять судей кондитерским мастерством, а Амадор Лопес привнесет на кухню немного праздника и ярких эмоций. Не пропустите все самое интересное – смотрите МастерШеф 11 сезон 1 выпуск онлайн!

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