Марсианский вертолет Ingenuity совершил 13-й полет

Маленький вертолет продолжает разведку местности в поисках пути для марсохода.

Номер 13 стал удачей для марсианского вертолета Ingenuity, поскольку цепкий маленький аппарат без проблем завершил свой 13-й полет на Красной планете в субботу (4 сентября).

Ingenuity, или "Джинни", как его называют, сел на Марсе 18 февраля, спрятавшись внутри марсохода Perseverance. Вертолет весом 1,8 кг пролетел намного дольше и дальше, чем первоначально ожидали члены команды миссии, теперь за его плечами 13 полетов, когда первоначально планировалось совершить всего несколько коротких вылетов для демонстрации технологий.

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Во время 13-го полета Ingenuity высотой всего 48 сантиметров двигался со скоростью 3,3 м / с, что ниже скорости 4,3 м/с, которую он поддерживал в полете номер 12. На этот раз Ingenuity сделал "изображения, указывающие на юго-запад от региона Южный Сейта. Эта воздушная разведка продолжает помогать в планировании следующих действий марсохода", - заявили официальные лица JPL.

Во время этого полета Ingenuity также летела на меньшей высоте, чем во время своего 12-го полета, который также проходил в том же регионе. В субботу корабль пролетел всего в 8 метрах над поверхностью Марса, согласно плану полета, опубликованному 3 сентября перед этим событием. В своем 12-м полете Ingenuity совершила крейсерский полет на высоте около 10 м над поверхностью Марса.

Субботний вылет ознаменовал второй раз, когда Ingenuity исследовала регион Южный Сейта, где есть изменчивый рельеф, который члены команды Ingenuity ранее описывали как несущий "существенный риск", но при этом "геологически интригующий".

Однако, несмотря на сложности местности, полет, похоже, прошел без сбоев.

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План полета 13 включал дальнейшее изучение Южного Сеита, "чтобы исследовать область обнажений, которые можно увидеть на снимках с рейса 12, но мы делаем эти новые снимки, оглядываясь назад и указывая в противоположном направлении", - заявил Тедди Цанетос, руководитель группы Ingenuity в JPL.

Во время полета 12 вертолет обследовал регион и сделал снимки хребтов и обнажений. На рейсе 13 команда планировала, чтобы корабль вместо этого сконцентрировался на одном конкретном хребте и обнажении.

"Еще одно большое различие заключается в том, в какую сторону будет направлена ​​наша камера. Для рейса 13 мы будем делать снимки, указывающие на юго-запад. А когда они объединены с северо-восточными перспективами рейса 12, перекрывающиеся изображения с меньшей высоты должны дать ценную информацию для Ученые-настойчивые ученые и специалисты по планированию марсоходов", - сказал Цанетос.

При дальнейшем сравнении этого полета с его предшественником, "он еще раз подтверждает, насколько мы концентрируем наши усилия на одном небольшом участке", - сказал Цанетос. "На рейсах 12 мы преодолели 450 метров марсианской земли за 169,5 секунды и сделали 10 снимков (опять же - все направлено на северо-восток). На 13-м рейсе мы преодолеем около 210 метров примерно за 161 секунду и сделаем 10 фотографий (указывая на юго-запад) ".

Напомним, ранее сообщалось, что марсианский вертолет Ingenuity совершил сложный 12-й полет.