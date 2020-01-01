Марсианский вертолет Ingenuity совершил сложный 12-й полет

Этот полет поможет построить маршрут для марсохода.

Вертолет Ingenuity совершил свой 12-й полет на Красной планете в понедельник (16 августа), во время которого маленький вертолет служил глазом в небе для своего более крупного компаньона, марсохода Perseverance.

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Полет был разработан, чтобы служить разведкой для продолжающихся исследований марсоходом региона, получившего название Южная Сейта, согласно плану полета, опубликованному NASA перед попыткой, которая назвала вылет “амбициозным“.

“Полет над Южным Сеитой сопряжен со значительным риском из-за разнообразия местности“, - написали в плане ученые. “Когда мы решаем принять риски, связанные с таким полетом, это происходит из-за соответственно высоких наград. Знание, что у нас есть возможность помочь команде Perseverance в научном планировании, предоставив уникальные кадры с воздуха, - вот и все необходимое для мотивации“.

В отличие от большинства его недавних полетов, в этом вылете Ingenuity совершил полет туда и обратно. Этот выбор соответствовал цели полета. В то время как вертолет был сосредоточен на том, чтобы опередить Perseverance, на этот раз Ingenuity собирал подробную разведывательную информацию для марсохода.

Это потому, что, хотя полет над Южным Сеитом опасен для маленького вертолета, проезд по региону также опасен для марсохода Perseverance. Но этот регион также полон интригующих скал, которые научная группа Perseverance хотела бы изучить поближе.

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Таким образом, 10 или около того цветных фотографий и стереосцена, которую Ingenuity заснял во время полета, будут направлять ученых Perseverance, когда они решат, куда направить марсоход. После того, как первая попытка отбора проб Perseverance не смог захватить какой-либо камень, команда ищет новую цель, чтобы попытаться упаковать ее для будущей миссии по доставке на Землю.

Согласно подсчетам, предоставленным NASA, за свои первые 11 полетов Ingenuity пролетел в общей сложности около 2,2 километра и провел почти 19 минут в марсианском небе. 12-й полет добавил к этой сумме почти 450 метров и 169 секунд.

Ingenuity значительно превысил свою первоначальную задачу, совершив пять полетов вокруг места первоначального развертывания в течение месяца, чтобы доказать, что полет винтокрылого корабля на Марсе возможен.

Напомним, ранее сообщалось, что марсианский вертолет пережил сбой во время шестого полета.