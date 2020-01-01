Ingenuity готовится к новому полету на Марсе

В NASA окрылены успехами марсианского вертолета.

Он должен был пролететь всего пять раз. И все же вертолет на Марсе, Ingenuity, выполнил 12 полетов и не готов к списанию.

Учитывая ошеломляющий и неожиданный успех, космическое агентство США продлило миссию Ingenuity на неопределенный срок.

Крошечный вертолет стал постоянным спутником марсохода Perseverance, основная миссия которого - искать признаки древней жизни на Марсе.

"Все работает хорошо", - сказал Джош Равич, руководитель группы инженеров Ingenuity. "На поверхности у нас дела обстоят лучше, чем мы ожидали".

Сотни людей внесли свой вклад в проект, но только около дюжины в настоящее время выполняют повседневные роли.

Равич присоединился к команде пять лет назад.

"Когда у меня появилась возможность поработать над вертолетным проектом, я думаю, что у меня была такая же реакция, как и у всех остальных: Возможно ли это вообще?"

Его первоначальные сомнения были понятны: воздух на Марсе имеет плотность, эквивалентную всего одному проценту плотности атмосферы Земли. Для сравнения, полет на вертолете на Марсе будет похож на полет в разреженном воздухе на высоте почти 30 километров над Землей.

Да и попасть на Марс было нелегко. Ingenuity должен была выдержать первоначальный удар при взлете с Земли, а затем приземление 18 февраля на Красную планету после семимесячного путешествия через космос, привязанного к брюху марсохода.

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Оказавшись в новом окружении, крошечный (1,8 кг) вертолет должен был пережить ледяной холод марсианских ночей, получая тепло от солнечных панелей, которые заряжают его батареи в течение дня. И его полеты управляются с помощью множества датчиков, поскольку 15-минутная задержка связи с Земли делает невозможным наведение в реальном времени.

19 апреля компания Ingenuity совершила свой первый полет, войдя в историю как первое моторизованное судно, совершившее полет на другой планете.

С тех пор Ingenuity поднялся на высоту 12 метров, а его последний полет длился две минуты 49 секунд. В целом он преодолел расстояние 3 км.

В мае Ingenuity выполнила свой первый полет в один конец, приземлившись за пределами относительно плоского "аэродрома", который был тщательно выбран в качестве своего первоначального дома.

Но не все прошло гладко. Шестой полет прошел с проблемами.

После опасной потери равновесия из-за неисправности, которая повлияла на фотографии, сделанные в полете, чтобы помочь ему стабилизироваться, крошечный корабль смог восстановиться. Он приземлился в целости и сохранности, и проблема была решена.

После более чем шести месяцев пребывания на красной планете этот маленький беспилотный аппарат завоевал все больше поклонников на Земле, его изображают на кофейных чашках и футболках, продаваемых в Интернете.

Чем объясняется его долговечность?

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"До сих пор окружающая среда была очень благоприятной: температура, ветер, солнце, пыль в воздухе ... Все еще очень холодно, но могло быть намного хуже", - сказал Равич.

Теоретически вертолет должен еще какое-то время работать. Но приближающаяся марсианская зима будет непростой.

Инженеры NASA, вооруженные данными о полетах Ingenuity, уже работают над его преемниками следующего поколения.

Напомним, ранее сообщалось, что марсианский вертолет Ingenuity совершил сложный 12-й полет.