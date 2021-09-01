Тренды YouTube: Morgenshtern в гостях у Гордона и Мифы, в которые мы верим

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MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона

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Интервью Дмитрия Гордона с российским рэпером, композитором, музыкантом, видеоблогером и ресторатором Моргенштерном. Он рассказал об административном деле в России о пропаганде наркотиков в его клипах, какие наркотики употреблял в своей жизни, об остановке сердца от передоза, о своем похудении и правильном питании, об алкоголизме и галлюцинациях, о вере и Боге, концертах под наркотиками или алкоголем.

Мифы, в которые мы верим #13

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В этот раз Utopia Show подобрали максимально разные мифы, в которые мы верим. Например, что хлор в бассейне не пахнет, а свой запах он получает при контакте с мочой и потом. Именно поэтому нужно мыться, перед тем, как пойти в бассейн. А танец сиртаки - вообще был придуман лишь в XX-м веке.

Напомним, днем ранее в тренды попали Ивлеева против Собчак и Макс Корж - Не твой.