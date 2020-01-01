Тренды YouTube: Ивлеева против Собчак и Макс Корж - Не твой
НАСТЯ ИВЛЕЕВА и КСЕНИЯ СОБЧАК: «Обмен жизнями». Новый сезон!
Читай также: Тренды YouTube: Лига Смеха и Почти бывшие
Как проходит утро Насти Ивлеевой. Трэш в доме Собчак на Рублевке. "Обыск" в доме Собчак и румтур от Ивлеевой по гардеробной в доме Собчак.
Ксения выгоняет Витала Parapatronov'а с проекта "Блогеры и дороги", а Настя отказывается от рекламных контрактов на "Осторожно: Собчак"
Макс Корж - Не твой (Official video)
Читай также: Тренды YouTube: Элджей & MORGENSHTERN - Lollipop и Кто сверху 2020
Макс Корж выпустил клип "Не твой".
"Пусть эта картинка согреет вас перед гребаными буднями. Лета всегда будет мало. И все, что я хочу вам пожелать, чтоб оно у вас было в душе круглый год", — комментирует он эту премьеру.
Клип снят на островах, в кадре появляются музыкальные компаньоны Макса, а также супруга Татьяна и дети артиста. "Это место вернуло меня, я снова могу улыбаться", — таким монологом начинается этот трек.
Напомним, ранее в тренды попали Я себя знаю! Заур Байцаев и Дизель Шоу 2021.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил