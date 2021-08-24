Тренды YouTube: Кто сверху? 2021 и Morgenshtern - Dinero

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Хто зверху? 2021 – Выпуск 1 от 24.08.2021

Тосковали по Сергею Притуле, Лесе Никитюк и их противостоянию? Мы готовы тебя приятно удивить – смотри онлайн шоу Хто зверху? 2021 выпуск 1 от 24.08.2021 на YouTube-канале Нового канала!

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Сегодняшний выпуск станет легендарным. Не только потому, что он начинает новый сезон. Но и потому, что он посвящен 30-летию Независимости Украины. По случаю замечательного праздника все раунды Хто зверху? 2021 изменены и стилизованы на украинский лад. Просто сейчас ты откроешь для себя с новой стороны не только участников, но и узнаешь больше о родной стране. Празднуй День Независимости Украины вместе с Новым каналом и шоу Хто зверху?.

Особый выпуск – особые команды. По традиции Сергей Притула возглавит парубков моторных – мужскую команду, в которую войдут: Влад Яма, Юрий Горбунов и Тарас Тополя. Леся Никитюк объединит вокруг себя сильных духом женщин. Состав женской команды Анна Ризатдинова, JAMALA и Екатерина Павленко! Соревнование обещает быть ожесточенным и очень интересным. Кто же одержит победу в этот праздничный день: украинки или украинцы? Смотри онлайн шоу Хто зверху? 2021 выпуск 1 от 24.08.2021!

MORGENSHTERN - DINERO

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Моргенштерн выпустил клип на песню Dinero с последнего альбома Million Dollar: Business. По словам рэпера, это самый дорогой ролик в его карьере.

Это шестое из видео Алишера (настоящее имя рэпера), связанных единым сюжетом. В предыдущем клипе на песню Nominalo показали лабораторию клонов Моргенштерна, а сам он заразил человечество вирусом, из‑за которого люди не могут оторваться от телефонов.

Напомним, ранее в тренды попали Шахтер — Монако и Kyivstoner — новый дом, отцовство.