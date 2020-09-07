Тренды YouTube: Элджей & MORGENSHTERN - Lollipop и Кто сверху 2020

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Хто зверху? 2020 – Выпуск 2 от 03.09.2020

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Смотри 2 выпуск Хто зверху? 2020 на нашем Youtube-канале! Сегодня у Леси Никитюк соберется очень поющая команда, ведь к ней присоединятся Юлия Юрина, Злата Огневич и Юлия Цыбульская. Девушки так войдут в раж во время конкурса Пять песен, что не дадут мужчинам нормально сосредоточиться на своих ответах. В ход пойдут также пляски и воинственные крики «мы победим!» Леси Никитюк.

Элджей & MORGENSHTERN - Lollipop

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Новый трек двух артистов сразу попал на первое место в трендах, несмотря на то, что на исполнителей обрушились обвинения в плагиате.

Дуэт рэперов, видимо, пришелся по душе фанатам после совместного трека «Cadillac». Клип на «Cadillac», который выложен на YouTube-канале Моргена, набрал 51 млн просмотров. На волне такого успеха спустя всего месяц парни записали новый сингл «Lollipop» с мелодией, которая знакома всем, кто вырос в 90-е.

Напомним, ранее в тренды попали Юра Борисов у Дудя и Алексей Смирнов x Михаил Шуфутинский.