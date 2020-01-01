Тренды YouTube: Победитель получит Tesla и Динамо – Заря
ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ TESLA, ГОНКА НА ТЕСЛАХ ЧЕЛЛЕНДЖ
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На канале Димы Евтушенко вышел ролик с челленджем, где три участника на трех авто Tesla должны соревноваться с друг другом. И кто первый придет к финишу - тот получит Tesla.
Но это не просто гонка, а настоящий квест, где участникам нужно приехать на выбранную специально для них локацию и выполнить задания.
Динамо – Заря. ПОЛНЫЙ МАТЧ
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В четверг, 16 июля, Динамо принял Зарю в рамках 31 тура чемпионата Украины. Матч прошел в Киеве на НСК Олимпийский. Стартовый свисток - в 19:00 по киевскому времени.
На второй минуте Артем Громов пробил Георгия Бущана и открыл счет в матче. Через некоторое время Виктор Цыганков обыгрался с Виктором Буяльским и с нескольких метров отправил удар в ближнюю девятку ворот Дмитрия Мацапуры. Уже через минуту Сергей Сидорчук роскошным ударом вывел киевлян вперед. На 34-й минуте Виктор Цыганков оформил дубль, добив мяч головой после удара Назария Русина.
Напомним, днем ранее в тренды попали Моя первая игра и Читаю старые переписки.
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