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Тренды YouTube: Стыдные вопросы про кино и Вратарь галактики

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В тренде - обзор фильма и интервью.

Антон Долин – стыдные вопросы про кино / вДудь

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Антон Долин стал новым гостем YouTube-шоу Юрия Дудя. В рамках шоу критик отвечает на "стыдные вопросы про кино" и не только: в частности, почему он ушел из Вечернего Урганта, хороший ли актер Александр Петров, зачем продюсеры Союза Спасения отрицают, что фильм – пропаганда, шедевр ли Бриллиантовая рука и т.д.

[BadComedian] - Вратарь галактики

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Блогер BadComedian выпустил обзор на российский фильм Вратарь Галактики. "Наш ответ Стражам Галактики и Мстителям за 1 млрд рублей", — говорится в заголовке ролика.

"Навалено так много всего и сразу, будто это рассказ впечатлительного ребенка: инопланетяне, телепорт, Луна, бабах", - говорит Евгений Баженов в самом начале обзора.

Потом он добавляет, что фильм бросает из крайности в крайность: от детской простоты до перегруженной сложности.

Напомним, ранее в тренды попали MORGENSHTERN & Lil Pump и Коронавирус в ноябре 2020.

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Теги: тренды YouTube, видео
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