Тренды YouTube: Шахтер — Монако и Kyivstoner — новый дом, отцовство

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Kyivstoner — новый дом, отцовство, демка с OG Buda, Kizaru / Вписка

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Kyivstoner — новый герой “Вписке”. Устраиваем румтур по новому дому, смотрим коллекцию редких кроссовок и стримерский комп, слушаем неизданную демку с OG Buda. А еще: парится ли Стонер из-за лишнего веса? Как он сделал “тур” Kizaru по Украине? На что Альберт готов ради Басты (спойлер: вам лучше этого не знать)? В чем неправ Yung Trappa? Каким отцом ему хочется быть? Какую карьеру в киберспорте Альберт хочет сделать? На что он готов ради того, чтобы стать крутым стендап-комиком (спойлер: вам лучше этого не знать)? Как появился хит “Лето” и зачем Альберт ушел в попсу? И последнее: прогноз на бой Димы Schokk и Ромы Жигана.

Шахтер — Монако. Лига чемпионов. Плэй-офф

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В среду, 25 августа, донецкий Шахтер в Харькове принял французский Монако в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. После победы “горняков“ в первой встрече (1:0) для команды было важно не проиграть. Однако уже с первых секунд стало понятно, что Монако будет бороться до самого конца.

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