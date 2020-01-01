Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Я себя знаю! Заур Байцаев и Дизель Шоу 2021

Комментариев: 0
В тренде - юмористические программы.

Я себя знаю! Заур Байцаев х Азамат Мусагалиев

Читай также: Тренды YouTube: Ciao, 2020 и Новогодний выпуск Что было дальше?

«Я себя знаю!» — это псевдоинтеллектуальная псевдовикторина, в которой Азамат Мусагалиев попытается найти и задать селебам вопросы о них, на которые они не смогут ответить. Зачем? Да специально, чтобы за каждый неправильный ответ услышать от звезды отвратительный факт из её биографии.

Гость: Заур Байцаев.

Дизель Шоу 2021 Новый Выпуск 95 День Независимости Украины

Читай также: Тренды YouTube: Karna.val — Опять домой и Лошак у Дудя

Долгожданная премьера "Дизель Шоу"! В эфире невероятно смешной и очень патриотичный выпуск. В этих номерах шутки о таком:

● Зажигательное открытие праздничного «Дизель Шоу» ко Дню Независимости Украины!
● Бог фотошопа - что наколдует дизайнер на курортных снимках Виктории Булитко?
● Заботливый папа на свидании - зачем Егор вырядился в костюм куста?
● Бабка на отдыхе - разорит ли Евгения Михайловна турецкий all inclusive?
● Патриотический бриз и трогательная песня в честь Дня Независимости любимой Украины!

Напомним, ранее  в тренды попали Кто сверху? 2021 и Morgenshtern - Dinero.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь