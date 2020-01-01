Тренды YouTube: Я себя знаю! Заур Байцаев и Дизель Шоу 2021

В тренде - юмористические программы.

Я себя знаю! Заур Байцаев х Азамат Мусагалиев

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«Я себя знаю!» — это псевдоинтеллектуальная псевдовикторина, в которой Азамат Мусагалиев попытается найти и задать селебам вопросы о них, на которые они не смогут ответить. Зачем? Да специально, чтобы за каждый неправильный ответ услышать от звезды отвратительный факт из её биографии.

Гость: Заур Байцаев.

Дизель Шоу 2021 Новый Выпуск 95 День Независимости Украины

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Долгожданная премьера "Дизель Шоу"! В эфире невероятно смешной и очень патриотичный выпуск. В этих номерах шутки о таком:

● Зажигательное открытие праздничного «Дизель Шоу» ко Дню Независимости Украины!

● Бог фотошопа - что наколдует дизайнер на курортных снимках Виктории Булитко?

● Заботливый папа на свидании - зачем Егор вырядился в костюм куста?

● Бабка на отдыхе - разорит ли Евгения Михайловна турецкий all inclusive?

● Патриотический бриз и трогательная песня в честь Дня Независимости любимой Украины!

Напомним, ранее в тренды попали Кто сверху? 2021 и Morgenshtern - Dinero.