Тренды YouTube: Ciao, 2020 и Новогодний выпуск Что было дальше?

В тренде - новый год.

CIAO, 2020! Полная версия

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Команда "Вечернего Урганта" решила не снимать специальный новогодний выпуск в 2020 году. Вместо этого в эфир пойдет итальянская музыкальная передача.

Дмитрий Губерниев х Настя Ивлеева х Олег Майами х Гарик Харламов х Джиган | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

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На YouTube-канале Labelcom накануне был опубликован специальный новогодний выпуск шоу Что было дальше?

Выпуск стал наиболее продолжительный за всю историю проекта. Хронометраж составил 2 часа 56 минут. Гостями шоу стали Дмитрий Губерниев, Анастасия Ивлеева, Олег Майами, Гарик Харламов и Джиган.

Напомним, ранее в тренды попали