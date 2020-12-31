Тренды YouTube: Ciao, 2020 и Новогодний выпуск Что было дальше?
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Команда "Вечернего Урганта" решила не снимать специальный новогодний выпуск в 2020 году. Вместо этого в эфир пойдет итальянская музыкальная передача.
Дмитрий Губерниев х Настя Ивлеева х Олег Майами х Гарик Харламов х Джиган | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
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На YouTube-канале Labelcom накануне был опубликован специальный новогодний выпуск шоу Что было дальше?
Выпуск стал наиболее продолжительный за всю историю проекта. Хронометраж составил 2 часа 56 минут. Гостями шоу стали Дмитрий Губерниев, Анастасия Ивлеева, Олег Майами, Гарик Харламов и Джиган.
Напомним, ранее в тренды попали
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