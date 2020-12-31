Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Ciao, 2020 и Новогодний выпуск Что было дальше?

Комментариев: 0
В тренде - новый год.
Тренды YouTube: Ciao, 2020 и Новогодний выпуск Что было дальше?

CIAO, 2020! Полная версия

Читай также: Тренды YouTube: Кудрявцева у Собчак и Внутри Лапенко

Команда "Вечернего Урганта" решила не снимать специальный новогодний выпуск в 2020 году. Вместо этого в эфир пойдет итальянская музыкальная передача.

Дмитрий Губерниев х Настя Ивлеева х Олег Майами х Гарик Харламов х Джиган | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Читай также: Тренды YouTube: 6 лайфхаков и MOZGI - Chica Bamboni

На YouTube-канале Labelcom накануне был опубликован специальный новогодний выпуск шоу Что было дальше?

Выпуск стал наиболее продолжительный за всю историю проекта. Хронометраж составил 2 часа 56 минут. Гостями шоу стали Дмитрий Губерниев, Анастасия Ивлеева, Олег Майами, Гарик Харламов и Джиган. 

Напомним, ранее в тренды попали 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь