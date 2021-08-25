Илон Маск приостановил запуск Starlink, чтобы дать спутникам лазеры

Паузу взяли ради модернизации спутников.

После запуска 30 июня 2021 года SpaceX приостановила запуски Starlink, чтобы добавить лазеры на спутники spacex

SpaceX не запускала интернет-спутники Starlink с июня. Оказывается, это потому, что компания добавляла в космический корабль "лазеры".

Читай также: SpaceX установила рекорд по скорости запуска одной и той же ракеты

С момента последнего запуска партии спутников Starlink на низкую околоземную орбиту 30 июня SpaceX ничего не говорит о том, что будет дальше с ее мегакозвездием. Учитывая частые запуски Starlink в первой половине 2021 года, эта пауза вызвала вопросы. Во вторник (24 августа) на 36-м ежегодном космическом симпозиуме здесь президент SpaceX и главный операционный директор Гвинн Шотвелл объяснила перерыв.

"Сейчас мы запускаем несколько лазерных терминалов в космос", - сказала Шотвелл, добавив, что SpaceX сейчас работает над интеграцией лазеров во все свои спутники Starlink.

"Вот почему мы боролись шесть или восемь недель - мы хотели, чтобы в следующем комплекте были лазерные терминалы", - добавила Шотвелл.

Эти лазерные терминалы или лазерные перекрестные связи были добавлены к партии спутников Starlink еще в январе 2021 года. Эти каналы позволяют спутникам передавать информацию друг другу, а также обмениваться данными другими способами.

Читай также: SpaceX начал отбор тестеров космического интернета

SpaceX надеется, что с этой технологией наземные станции на Земле не потребуются с каждой партией спутников в составе группировки. Шотвелл объяснил, что внесение этого изменения может позволить спутниковому интернету достигать тех областей, где невозможно построить наземные станции.

Однако недавнее затишье с запуском продлится недолго. SpaceX планирует снова начать запуск спутников Starlink примерно через три недели, сказала Шотвелл на конференции.

SpaceX продолжает расширять свою группировку Starlink, которая, как надеется компания, сможет предоставлять интернет-услуги людям по всему миру, даже в отдаленных районах, где в настоящее время нет надежного интернета.

В настоящее время на орбите находится более 1600 спутников Starlink, и это число будет продолжать расти; SpaceX подала документы на 42 000 спутников этой группировки. Но компания активно думает о способах предотвращения столкновений и минимизации рисков на орбите.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX рассказала о скоростях космического интернета.